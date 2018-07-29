Цвет настроения желтый: в Волгоградской области распустились сотни подсолнечников 

В Волгоградской области зацвели сотни ярко –желтых подсолнечников, превративших поля в насыщенно — желтые ковры.
Кажется, такие пейзажи впитали в себя все самые яркие краски лета
Желтое поле без единой проплешины — от таких ярких летних красок, разлившихся по станице Березовской Даниловского района, рябит в глазах. Десятки или даже сотни растений, пропитанных солнечным настроением, радуют глаз не только фермеров, но и фотографов — натуралистов.
В серию самых летних и самых сочных пейзажей Волгоградской области попали и камыши, и уже обработанные пшенично — русые поля. Все краски волгоградского лета на карточках фотографа Анастасии Рябухиной сливаются в одну общую палитру, вызывающую лишь одно желание. Путешествовать! Ехать мимо этих бескрайних и мелькающих за окном желтых полос, впитывая летнее настроение Волгоградской области.
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