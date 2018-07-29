Богатырская наша сила. Кто был прототипом картины Виктора Васнецова

Картина «Богатыри» была закончена художником Виктором Васнецовым 120 лет назад. Она давно стала жемчужиной Третьяковки и даже российским символом.

Где только не встречались васнецовские богатыри в советские времена: и на обертках конфет, и на коробках с табаком, папиросами и марципаном. Ничего удивительного: увлеченный с детства фольклором Виктор Васнецов действительно создал шедевр, над которым, к слову, трудился не один десяток лет.

В то время вся интеллигентская и творческая прослойка российского общества переживала бум интереса к отечественной истории: вышли в свет знаменитые «Русские народные сказки» Афанасьева, а Бородин и Балакирев, Римский-Корсаков и Мусоргский активно занимались переложением песенного народного творчества. Под влиянием и общей этой тенденции, и личных увлечений Виктор Васнецов в 1871 году сделал первый набросок будущей картины, точнее набросок первого богатыря. Через пять лет он написал маслом бородатого Алешу Поповича, активно занимаясь поиском образа Ильи, а позже — мучительно искал пейзаж, на фоне которого расположатся впоследствии три чудо-богатыря. В результате все окончательно сложилось только к 1898 году. Над полотном, кстати, художник работал в Абрамцеве. Причем параллельно, создавая другие картины — «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), «Витязь на распутье» (1882) и так далее, Васнецов неустанно искал ключ к каждому из задуманных образов. Неудивительно, что всех исследователей его творчества всегда волновал вопрос — кто был прототипом каждого из богатырей. Сегодня эта загадка практически разгадана.

Начнем, конечно, с оговорки. В реальности былинные богатыри не могли сойтись вот так, вместе, в том возрасте, в котором изображены. Если отталкиваться от образа Ильи Муромца, то Добрыня на его фоне должен был быть глубоким стариком, а Алеша — безусым мальчишкой.

Как известно из былин, Илюша тридцать лет и три года сидел на печи, а потом исцелился как по волшебству, служил князю, но был с ним в непростых отношениях. Васнецов сам описывал, как встретил после долгих мучительных поисков своего «Илью» неподалеку от московского Крымского моста — художник шел себе по делам, но вдруг увидел здоровенного детину и вмиг «узнал» в нем богатыря.

Звали его Иваном Петровым , был он крестьянином изпод Владимира.

Алеша Попович

Самый молодой и чуть скучающий на картине богатырь — Алеша Попович. Многие считают, что прототипом это былинного героя был боярин из Ростова Александр Попович , отличавшийся военной смекалкой и хитростью, погибший в 1223 году в битве на Калке. Но при чем тут тогда Алешина победа над Тугариным Змеем и Идолищем Поганым? Долгое время ответа не было, пока ученые не вспомнили о соратнике Владимира Мономаха Ольберге Ратиборовиче. В 1095 году он убил в Переяславле половецкого хана Итларя («Итларище поганый» вполне мог трансформироваться в Идолище). Прототипом же Тугарина Змея явно был половчанин Тугоркан из династии Шураканидов. Поскольку половцы «шуруканом» или «шаруканом» н азывали змей, все складывается. Ольберг же мог со временем стать «Олешей»: славяне не любили труднопроизносимых словесных конструкций. Молодому богатырю народная молва приписывала не только подвиги, но и любвеобильность.

Своего Алешу Васнецов списывал с натуры — глядя на Андрея Саввича Мамонтова , младшего сына хозяина Абрамцева. Когда Васнецов делал первые наброски, Андрею не было и 14 лет.

Увы, его жизнь была очень короткой — он, всеобщий любимец, увлекавшийся историей древнерусской культуры, умер 7 июля 1891 года от простуды; художник дописывал его уже по памяти, и получилось, что увековечил…

КСТАТИ

После «Богатырей» (картину многие ошибочно называют «Три богатыря») Васнецов не раз возвращался к исторической и былинной тематике, о чем свидетельствуют полотна «Баян» (1910), «Богатырский скок» (1914), «Единоборство Пересвета с Челубеем» (1914), «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем» (1918) и другие.