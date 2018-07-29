Концерт Марлен Дитрих

Ее имя — символ красоты, стиля и таланта. Запись 1972 года позволит телезрителям воочию убедиться в том, что Дитрих была звездой первой величины.

«Секрет твоей красоты заключен в глубине твоего сердца. Твоя красота не нуждается в восхвалении. Она сама поет о себе. Я хочу приветствовать не столько твою красоту, сколько твою душу. Она светится в тебе, как луч света в морской воде. Ты — жар-птица, легенда — чудо — Марлен Дитрих!»

Так говорил о ней Жан Кокто — художник, писатель, поэт, вошедший в число «бессмертных» французов.

Кинозвезда Голливуда, великолепная эстрадная певица, одна из главных легенд ХХ века. Она стала символом изысканности и стиля еще при жизни. Коко Шанель не выпускала ни одну свою коллекцию без одобрения актрисы. Два крупнейших писателя ХХ века — Эрих Мария Ремарк и Эрнест Хемингуэй — именно ей давали читать свои новые рукописи.

Для кинематографа Дитрих открыл знаменитый режиссер Джозеф фон Штернберг, сняв ее в фильме «Голубой ангел». Потом последовал контракт с голливудской фирмой Paramount Pictures. С Штернбергом в Голливуде они сняли шесть фильмов, которые принесли ей всемирную славу. Ее боготворили во Франции и Америке, а в родной Германии называли предательницей и изменницей. Своенравная, решительная и умная, она интересовалась политикой и имела жесткую гражданскую позицию. Она ненавидела фашизм, отказалась сотрудничать с национал-социалистами и накануне Второй мировой войны покинула Германию навсегда, приняв американское гражданство. Во время войны выступала с концертами в войсках союзников в Северной Африке, Италии и Франции. За эту деятельность Дитрих была награждена высшей наградой американского военного министерства для гражданских лиц — медалью Свободы, а также произведена в кавалеры и офицеры ордена Почетного легиона.

В ее невероятно яркой и насыщенной жизни были иллюзии, обманы, страсти, удачи и неудачи, но она никогда не сдавалась. В ней был какой-то секрет… О ней говорили, что она могла стать великой, ничего не делая, так много было в ней «звездной силы». А ее голос — соблазнительный, будоражащий, нежный, как колыбельная, хриплый, как стон пантеры, резкий, как удар хлыста, — она знала ему цену!

На неделе с 30 июля телеканал «Россия К» приготовил для своих зрителей подарок — концерт легендарной Марлен Дитрих, состоявшийся в Лондоне в 1972 году. Смотрите в эфире телеканала «Россия К» 3 августа в 23:40 (повтор 4 августа, 13:20).