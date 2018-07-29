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На «Жару» приехал сын Майкла Джексона
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На «Жару» приехал сын Майкла Джексона 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Американский певец Брендон Ховард создал переполох на музыкальном фестивале…
На музыкальном фестивале в Баку всегда много сюрпризов… Чего только стоит пушистый спутник певицы Любовь Успенской — йорк по имени Джуни. Но настоящий переполох на «Жаре» устроил самоназванный сын Майкла Джексона — американский певец Брендон Ховард.
Артист внезапно появился на красной дорожке фестиваля.
певец Брендон Ховард на красной дорожке фестиваля
Несколько лет назад молодой человек заявил, что является незаконнорожденным сыном звезды и даже сделал ДНК-тест, который якобы подтвердил родство.
Правда, семья артиста тут же опровергла какие бы то ни было возможные связи Ховарда с Джексоном. Однако певца это ничуть не расстроило и он продолжает колесить с песнями по миру.
«Я впервые в азербайджанской столице и мне здесь очень нравится. Это прекрасный фестиваль, душевный, красивый», — признался журналистам Ховард. Правда, на главный интересующий всех вопрос, отвечал уклончиво…
«Я не хочу затрагивать эту тему. Лучше пусть говорят о моем творчестве и моих песнях…», — ответил он. Правда, некоторые решили, что семья Джексона попросту запугала того судами.
И все же внешнее сходство парня с легендой поп-музыки трудно не заметить, согласны?
Принять участие в опросе «А как вы считаете, похож ли Брендон на Майкла Джексона?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Песков и Навка рассказали, как проводят отпуск
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