На «Жару» приехал сын Майкла Джексона

Американский певец Брендон Ховард создал переполох на музыкальном фестивале…

На музыкальном фестивале в Баку всегда много сюрпризов… Чего только стоит пушистый спутник певицы Любовь Успенской — йорк по имени Джуни. Но настоящий переполох на «Жаре» устроил самоназванный сын Майкла Джексона — американский певец Брендон Ховард.

Артист внезапно появился на красной дорожке фестиваля.

певец Брендон Ховард на красной дорожке фестиваля

Несколько лет назад молодой человек заявил, что является незаконнорожденным сыном звезды и даже сделал ДНК-тест, который якобы подтвердил родство.

Правда, семья артиста тут же опровергла какие бы то ни было возможные связи Ховарда с Джексоном. Однако певца это ничуть не расстроило и он продолжает колесить с песнями по миру.

«Я впервые в азербайджанской столице и мне здесь очень нравится. Это прекрасный фестиваль, душевный, красивый», — признался журналистам Ховард. Правда, на главный интересующий всех вопрос, отвечал уклончиво…

«Я не хочу затрагивать эту тему. Лучше пусть говорят о моем творчестве и моих песнях…», — ответил он. Правда, некоторые решили, что семья Джексона попросту запугала того судами.

И все же внешнее сходство парня с легендой поп-музыки трудно не заметить, согласны?

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