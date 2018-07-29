Хор у Яра

Цыганский романс «Что за хор певал у „Яра“, возможно, слушал и сам Пушкин. Звучит он и сейчас, хотя текст этой народной песни претерпел изменения.

Вряд ли какая песня или романс были более популярны, чем этот славный напев, слова и мелодия которого бог весть кем были написаны, но когда-то знакомы были всякому посетителю знаменитого столичного „Яра“ — ресторана с цыганами, что услаждали слух по преимуществу столичной богемы и растущего, как на дрожжах, купечества — то на Кузнецком Мосту, то на Божедомке, то, наконец, в Петровском парке.

Ресторан (в последнем прибежище которого была даже императорская ложа) дрейфовал по столице, и шлягер путешествовал вместе с ним. Сейчас, правда, в легендарном ресторане, втиснутом в гостиницу „Советская“, про „Соколовский хор у „Яра“, что был Пишей знаменит“ не поют…

Легенда

Был в начале XIX века в России цыганский хор, руководимый Ильей Осиповичем Соколовым . Хор столь яркий и выдающийся, что пением его однажды заслушался Ференц Лист , гастролировавший в России!

Замечательный гитарист и исполнитель на семиструнной гитаре, Федор Соколов , приходившийся руководителю хора дальним родственником, якобы и сочинил знаменитую песню, которую называют всегда по-разному — кто „Что за хор певал у „Яра“, а кто — просто „Соколовский хор“. Песня (или цыганский романс), ставшая чуть ли не своеобразным гимном самых шумных застолий и кутежей, была хитом жившей в конце XIX века легендарной цыганской певицы Олимпиады Федоровой (Пиши), что всякий раз исполняла ее перед сорившей деньгами ресторанной публикой. Легенда гласит, что однажды Пиша приглянулась богатому помещику, который и взял ее в жены. Так или иначе, этот факт отражен в романсе — в начале, где „хор был Пишей знаменит“, и далее „Прощай, Прасковья, вас не стало…“ Здесь Пиша-Олимпиада почему-то превращается в Прасковью и, видимо, умирает.

Впрочем, существует несколько десятков вариантов романса, некоторые заметно отличаются друг от друга, а другие и вовсе схожи только первым куплетом. В одном из вариантов, например, нет никакой Пиши, зато есть цыганка Занда, которая потом тоже умирает (“Но судьба тут изменила, / Ведь судьба порою зла, / Цыганка Занда простудилась/ И весною умерла»), а в другом — где нет ни Пиши, ни Занды — вдруг обнаруживается какой-то Саша («А приедешь ты, Саша, к «Яру», / Грусть-тоска тебя возьмет…»).

Коронным номером была эта песня и у Вари Паниной — московской цыганки, обладавшей уникально низким контральто, позволявшим ей с одинаковым успехом и исключительным артистизмом и выразительностью исполнять как слезливо-сентиментальную «Нищую», так и бравурный «Хор у „Яра“. Правда, Варвара Васильевна не пела в ресторанах…

Антон Чехов, А песня продолжала звучать — и, конечно, не только в „Яру“, но и в столь же модной загородной „Стрельне“, где бывали — среди прочего бомонда — Федор Шаляпин Савва Морозов и даже Григорий Распутин . Нельзя не сказать и о лучшем интерпретаторе этого цыганского шлягера — баритоне Юрии Морфесси , с неизменным успехом исполнявшем эту песню с эстрадных подмостков. Концерты Морфесси собирали полные залы в обеих столицах. В интернете вы легко найдете запись „Хора…“ в его исполнении, сделанную в эмиграции. А на родине про песню было велено забыть, да и про „Яр“ тоже — на многие годы. Вспомнить о нем разрешили лишь раз писателю Владимиру Гиляровскому — в своей самой известной книге „Москва и москвичи“ он рассказал про славный ресторан, про его нравы, завсегдатаев и про его песни. Слова эти были, правда, довольно двусмысленны и не всегда правдивы. Но такие уж были времена…

Возвращение

Песня, что на родине ушла в глубокое подполье (где ее напевали „бывшие“ и им сочувствующие, пока „товарищи“ осваивали совсем иной репертуар), вовсю звучала с подмостков „Русского павильона“ и „Санкт-Петербурга“ в Париже, ее пели в русских ресторанах Нью-Йорка и Лондона. Цыганский романс записывали для благодарного потомства эмигрантские звезды — например, легендарный Алеша Дмитриевич со своим вечным визави Володей Поляковым. Это было абсолютно новое, не похожее ни на какое иное исполнение народного шлягера.

Говорят, „Соколовский хор“ любил петь и Юл Бриннер — американский актер с русскими корнями, сыгравший главные роли в „Великолепной семерке“ и » Тарасе Бульбе », обожавший русские песни. Ну а в России песню нельзя было найти даже у торговцев «дисками на ребрах». Долгие 70 лет забвения…

И вдруг! И вдруг цыганский романс звучит в одном из первых московских концертов Аллы Баяновой . Вместе с вернувшейся из Румынии в Россию певицей возвращается и «Соколовский хор». Он появляется в репертуаре артистов театра «Ромэн» и Валентины Медведевой , его поют Виктор Фельдблит и рижский театр «Этюд»… Иные из исполнителей импровизируют, добавляя собственные куплеты, и лишь припев остается неизменно бездуховным, но актуальным:

Всюду деньги, деньги, деньги, / всюду деньги, господа…/ А без денег жизнь плохая/ Не годится никуда!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Шахматов, певец:

— Где я только не слушал «Соколовский хор»! Зажигательная вещь. Правда, мне кажется, в России ее сегодня как-то подзабыли. Может быть, оттого, что хора этого уже давным-давно нет. «Яр»-то, впрочем, остался…

— Этот цыганский романс, как и многие другие, пели в русских ресторанах старые русские эмигранты — под водочку и селедочку, оплакивая ушедшую Россию. «Соколовский хор», конечно, был отнюдь не единственным шлягером у эмигрантов. Были, например, и «Василечки», что исполняла Людмила Лопато

СПРАВКА

«Яр» — название нескольких ресторанов в Москве, пользовался популярностью у богемы и купечества и был одним из центров цыганской музыки. Назван по имени основателя — француза Транкия Яра. Был закрыт после революции и возобновил работу только в начале 1950-х в перестроенном историческом здании, которое занимает гостиница «Советская», там же, в одном из бывших залов ресторана, расположен цыганский театр «Ромэн».