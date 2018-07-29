Ещё
Прямая трансляция концерта «Народное караоке» коллектива «Хор Турецкого»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Прямая трансляция концерта «Народное караоке» коллектива «Хор Турецкого» 

Пятый канал 4 часа назад
Фото: Пятый канал
Коллектив «Хор Турецкого» в рамках всероссийского тура «Народного караоке» начал свое выступление на Дворцовой площади в Петербурге.
«Народное караоке» является уникальным проектом Пятого канала и «Хора Турецкого». Он приурочен к 80-летию Ленинградского телевидения. В течение всего лета артисты ездят по российским городах и выступают на открытых площадках. Так, «Народное караоке» уже услышали в Пензе, Самаре, Тольятти, Великом Новгороде, а теперь в Петербурге.
Во время шоу петербуржцы услышат самые известные и любимые песни на морскую тематику. Также музыканты подготовили для гостей сюрприз, который раскроют в финале концерта.
Ранее Пятый канал вел прямую трансляцию главного военно-морского парада, во время которого в акватории Невы и Финского залива вышли 40 кораблей.
Пятый канал: последние новости
Владимир Войнович — не стало «отца» солдата Ивана Чонкина Трехмерная реконструкция Херсонеса появилась в сети Стоящая у моста огромная Смерть напугала пользователей сети
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»17
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы10
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов2
Зачем убили этих героев
Зарубежные группы, которые обожали в СССР43
Видео
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение