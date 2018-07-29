Прямая трансляция концерта «Народное караоке» коллектива «Хор Турецкого»

Коллектив «Хор Турецкого» в рамках всероссийского тура «Народного караоке» начал свое выступление на Дворцовой площади в Петербурге.

«Народное караоке» является уникальным проектом Пятого канала и «Хора Турецкого». Он приурочен к 80-летию Ленинградского телевидения. В течение всего лета артисты ездят по российским городах и выступают на открытых площадках. Так, «Народное караоке» уже услышали в Пензе, Самаре, Тольятти, Великом Новгороде, а теперь в Петербурге.

Во время шоу петербуржцы услышат самые известные и любимые песни на морскую тематику. Также музыканты подготовили для гостей сюрприз, который раскроют в финале концерта.

Ранее Пятый канал вел прямую трансляцию главного военно-морского парада, во время которого в акватории Невы и Финского залива вышли 40 кораблей.