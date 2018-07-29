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Бесстрашные горцы исполнили лезгинку под проливным дождем
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Бесстрашные горцы исполнили лезгинку под проливным дождем 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Национальный ансамбль «Ансар» — друг редакции "Вечерняя Москва" и участник нашего фестиваля «Народы Москвы» — присоединился к Гастрономическому фестивалю Таste of Moscow на Лужнецкой набережной.
Артисты коллектива пришли поддержать экологически чистую молочную продукцию Кабардино-Балкарии и порадовать гостей зажигательной лезгинкой. Правда, пришлось ненадолго задержать выступление из-за ливня. Причем эту паузу ансамбль взял только из-за опасений за сохранность ценных музыкальных инструментов. Впрочем, артисты исполняли свой зажигательный танец и без музыки прямо под дождем.
Солистка Кристина Харебова занимается хореографией с пяти лет. Красивая, грациозная девушка с царственной осанкой поделилась с читателями «Вечерней Москвы» секретом красоты и здоровья.
— Нужно есть только натуральные продукты, носить натуральные ткани и быть человеком-праздником. Мы очень много выступаем, популяризируя культуру, традиции своего народа, и, между прочим, неоднократно выступали в редакции газеты «Вечерняя Москва». Посредством танца мы дарим людям радость. Но невозможно быть в прекрасной форме, если питаться вредной пищей. Все артисты нашего ансамбля употребляют только экологически чистые продукты. Я начинаю утро с молока, которое дают коровы, пасущиеся на лугах Эльбруса. Больно смотреть, когда москвичи едят гамбургеры и другую губительную для организма и красоты еду.
Лезгинка под ливнем, которую исполнили артисты ансамбля «Ансар», заставила гостей фестиваля достать свои мобильные телефоны, чтобы сделать фото и видео бесстрашных горцев.
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