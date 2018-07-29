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Вера Брежнева и ее очень глубокое декольте на красной дорожке фестиваля «Жара» в Баку
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Вера Брежнева и ее очень глубокое декольте на красной дорожке фестиваля «Жара» в Баку 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
В Баку закрывается фестиваль «Жара» творческими вечерами Любови Успенской (64) и Валерия Меладзе (53). Впервые на фестивале в этом году появилась Вера Брежнева (36).
https://www.instagram.com/p/Bl0ugrEjfuR/?taken-by=peopletalkru
Сегодня она споет свой хит «Ты мой человек», песню Меладзе «Салют, Валера» и вместе с Эмином исполнит трек Валерии и Валерия Меладзе — «Не теряй меня».
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На красную дорожку певица вышла в облегающем черном платье в пол с длинными рукавами и очень глубоким декольте и высоким вырезом на бедре.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vera-brezhneva-i-ee-ochen-glubokoe-dekolte-na-krasnoj-dorozhke-festivalya-zhara-v-baku/
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