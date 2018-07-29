Вера Брежнева и ее очень глубокое декольте на красной дорожке фестиваля «Жара» в Баку

https://www.instagram.com/p/Bl0ugrEjfuR/?taken-by=peopletalkru

Сегодня она споет свой хит «Ты мой человек», песню Меладзе «Салют, Валера» и вместе с Эмином исполнит трек Валерии и Валерия Меладзе — «Не теряй меня».

все слайды

На красную дорожку певица вышла в облегающем черном платье в пол с длинными рукавами и очень глубоким декольте и высоким вырезом на бедре.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vera-brezhneva-i-ee-ochen-glubokoe-dekolte-na-krasnoj-dorozhke-festivalya-zhara-v-baku/