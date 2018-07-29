Фото из женского туалета в цирке Владивостока «взорвало» соцсети

Приморских интернет-пользователей поразила фотография, сделанная в туалете владивостокского цирка, сообщает PRIMPRESS.

Снимок опубликовал популярный инстаграм-паблик.

«Кто не был там — не поверит», — подписал фото автор.

На снимке видно, что в небольшом помещении разместились пять писсуаров.

Автор предложил подписчикам угадать, где находится такой туалет и для кого он сделан: для мужчин или женщин. Каково же было удивление пользователей, когда выяснилось, что фото сделано в женском туалете.

Снимок вызвал бурную реакцию в Сети, где попытались объяснить эту аномалию.

«Ж туалет в цирке… мы так и не поняли зачем!»

«Театр начинается с вешалки, а смех в цирке с туалета»

«На то он и цирк, даже в туалете маленькое предоставление…»

«Очень просто! Универсальный для трансов. А вдруг?!»