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Фото из женского туалета в цирке Владивостока «взорвало» соцсети
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Фото из женского туалета в цирке Владивостока «взорвало» соцсети 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Приморских интернет-пользователей поразила фотография, сделанная в туалете владивостокского цирка, сообщает PRIMPRESS.
Снимок опубликовал популярный инстаграм-паблик.
«Кто не был там — не поверит», — подписал фото автор.
На снимке видно, что в небольшом помещении разместились пять писсуаров.
Автор предложил подписчикам угадать, где находится такой туалет и для кого он сделан: для мужчин или женщин. Каково же было удивление пользователей, когда выяснилось, что фото сделано в женском туалете.
Снимок вызвал бурную реакцию в Сети, где попытались объяснить эту аномалию.
«Ж туалет в цирке… мы так и не поняли зачем!»
«Театр начинается с вешалки, а смех в цирке с туалета»
«На то он и цирк, даже в туалете маленькое предоставление…»
«Очень просто! Универсальный для трансов. А вдруг?!»
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