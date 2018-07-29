В Баку проходит Международный музыкальный фестиваль «Жара 2018». В рамках фестиваля журнал ОК! во главе с главным редактором Вадимом Верником, пригласил всех гостей фестиваля на завтрак. Кети Топурия, Наталья Чистякова-Ионова, Елена Летучая и другие на завтраке журнала ОК!Елена Летучая с супругом, Наталья Чистякова-Ионова, Кети Топурия, Эмин Агаларов, Яна Чурикова, Ани Лорак и многие другие гости приняли приглашение Вадима Верника, и присоединились к позднему завтраку. Атмосфера царила дружественная и во всех отношениях, приятная.