VK Fest 2018 в фотографиях

Фестиваль VK Fest 2018 подошёл к концу. Посетители смогли поучаствовать в различных конкурсах и мероприятий, а также посмотреть живые выступления любимых музыкантов и пообщаться с популярными блогерами. Мы собрали самые интересные фотографии.

Стенды с демонстрационной версией файтинга SoulCalibur VI Посетители отдыхали прямо на газоне

Выставка транспортных средств

Косплей-стенд S. T. A. L. K. E. R.

Огромная Дженга для увлечённых посетителей

Стенд «Наука для всех» в лектории

LEGO-Суперсемейка для будущих героев

Демонстрационная версия Spider-Man для PS4 Эффектный стенд Fortnite Battle Royale

Стенд с популярными блогерами. Можно было взять автограф!

Демонстрационная версия Shadow of The Tomb Raider

Развлечение для сильных духов

На сцене — Баста

Получились удивительные снимки

Выступление профессионала

Зайка-технокоммунист, маскот Xiaomi

Устал побеждать — можешь отдохнуть

Без косплея на фестивале никуда

Детям было, где развлечься

Знакомые стикеры?

Зона отдыха

Галерея получилась огромной, прочие снимки — ниже.