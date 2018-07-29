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VK Fest 2018 в фотографиях
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VK Fest 2018 в фотографиях 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Фестиваль VK Fest 2018 подошёл к концу. Посетители смогли поучаствовать в различных конкурсах и мероприятий, а также посмотреть живые выступления любимых музыкантов и пообщаться с популярными блогерами. Мы собрали самые интересные фотографии.
Стенды с демонстрационной версией файтинга SoulCalibur VI  Посетители отдыхали прямо на газоне
Выставка транспортных средств
Косплей-стенд S. T. A. L. K. E. R.
Огромная Дженга для увлечённых посетителей
Стенд «Наука для всех» в лектории
LEGO-Суперсемейка для будущих героев
Демонстрационная версия Spider-Man для PS4  Эффектный стенд Fortnite Battle Royale
Стенд с популярными блогерами. Можно было взять автограф!
Демонстрационная версия Shadow of The Tomb Raider
Развлечение для сильных духов
На сцене — Баста
Получились удивительные снимки
Выступление профессионала
Зайка-технокоммунист, маскот Xiaomi
Устал побеждать — можешь отдохнуть
Без косплея на фестивале никуда
Детям было, где развлечься
Знакомые стикеры?
Зона отдыха
Галерея получилась огромной, прочие снимки — ниже.
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