Итальянец опубликовал фото пришельцев, которые якобы похищают его с 1981 года

Инопланетные гости прибыли с планеты Кларон и обладают огромной силой и являются бессмертными существами, рассказал мужчина из Италии. Верите ли вы в существование других обитаемых планет, кроме Земли? Историй о похищении людей пришельцами довольно много, как фото и видео НЛО, но является ли это доказательным фактом существования разумных цивилизаций? Маурицио уверяет, что фотографии не являются мистификацией и инопланетяне похищали его несколько раз. Похищения длятся уже довольно длительное время, начиная с 1981 года. Итальянец благодаря общению с внеземной расой узнал много нового о нашей Вселенной и уверяет, что в нашей Солнечной системе целых 12 планет, а не девять, как принято считать. Кроме того, он рассказал и о внешнем виде своих похитителей. Пришельцы выглядят совсем не так, как нам их показывают в фантастических фильмах. Они очень похожи на земных женщин, но отличия всё же есть. Других подробностей Маурицио не сообщил. Интересно, а как давно они занимаются похищением людей и какая у них цель данных действий, рассказать землянам о строении Вселенной?