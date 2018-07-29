Ещё
Итальянец опубликовал фото пришельцев, которые якобы похищают его с 1981 года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Итальянец опубликовал фото пришельцев, которые якобы похищают его с 1981 года 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Инопланетные гости прибыли с планеты Кларон и обладают огромной силой и являются бессмертными существами, рассказал мужчина из Италии. Верите ли вы в существование других обитаемых планет, кроме Земли? Историй о похищении людей пришельцами довольно много, как фото и видео НЛО, но является ли это доказательным фактом существования разумных цивилизаций? Маурицио уверяет, что фотографии не являются мистификацией и инопланетяне похищали его несколько раз. Похищения длятся уже довольно длительное время, начиная с 1981 года. Итальянец благодаря общению с внеземной расой узнал много нового о нашей Вселенной и уверяет, что в нашей Солнечной системе целых 12 планет, а не девять, как принято считать. Кроме того, он рассказал и о внешнем виде своих похитителей. Пришельцы выглядят совсем не так, как нам их показывают в фантастических фильмах. Они очень похожи на земных женщин, но отличия всё же есть. Других подробностей Маурицио не сообщил. Интересно, а как давно они занимаются похищением людей и какая у них цель данных действий, рассказать землянам о строении Вселенной?
13 Новостей.ru: последние новости
Мистическая фигурка из музея Англии движется по ночам Ани Лорак представила новый клип на песню "Сумасшедшая" и опровергла слухи о курортном романе Мужчина из Англии нарисовал то, что успел увидеть за 7 минут клинической смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»17
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы10
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов2
Зачем убили этих героев
Зарубежные группы, которые обожали в СССР43
Видео
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение