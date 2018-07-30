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Иерей российской авибазы поздравил военнослужащих с Днем ВМФ
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Иерей российской авибазы поздравил военнослужащих с Днем ВМФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
осле поздравлений, в парке Победы прошел праздничный концерт, в ходе которого на импровизированной сцене выступили коллективы самодеятельности города Каракол, а также выступили ребята из военно-патриотического объединения «Пантера» г. Бишкек.
Помощник командира по работе с верующими военнослужащими российской авиационной базы авиабазы «Кант» иерей Евгений Циклаури приехал поздравить личный состав испытательной базы ВМФ РФ, расположенной в акватории озера Иссык-Куль, с их профессиональным праздником в город Каракол.
В парке Победы города Каракол Киргизской Республики личный состав базы ВМФ РФ прошли торжественным маршем по улицам города. Там же состоялась церемония возложения венков к Вечному огню и прошли празднования Дня Военно-Морского Флота Российской Федерации.
После поздравлений, в парке Победы прошел праздничный концерт, в ходе которого на импровизированной сцене выступили коллективы самодеятельности города Каракол, а также выступили ребята из военно-патриотического объединения «Пантера» г. Бишкек.
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