Иерей российской авибазы поздравил военнослужащих с Днем ВМФ

осле поздравлений, в парке Победы прошел праздничный концерт, в ходе которого на импровизированной сцене выступили коллективы самодеятельности города Каракол, а также выступили ребята из военно-патриотического объединения «Пантера» г. Бишкек.

Помощник командира по работе с верующими военнослужащими российской авиационной базы авиабазы «Кант» иерей Евгений Циклаури приехал поздравить личный состав испытательной базы ВМФ РФ, расположенной в акватории озера Иссык-Куль, с их профессиональным праздником в город Каракол.

В парке Победы города Каракол Киргизской Республики личный состав базы ВМФ РФ прошли торжественным маршем по улицам города. Там же состоялась церемония возложения венков к Вечному огню и прошли празднования Дня Военно-Морского Флота Российской Федерации.

После поздравлений, в парке Победы прошел праздничный концерт, в ходе которого на импровизированной сцене выступили коллективы самодеятельности города Каракол, а также выступили ребята из военно-патриотического объединения «Пантера» г. Бишкек.