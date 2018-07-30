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Более 29 тыс. человек прошли диспансеризацию в 12 поликлиниках ЦРБ Балашихи с начала года
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Более 29 тыс. человек прошли диспансеризацию в 12 поликлиниках ЦРБ Балашихи с начала года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Более 29 тыс. человек прошли диспансеризацию в 12 поликлиниках Балашихинской центральной районной больницы с начала 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«С начала 2018 г. более 29 тыс. жителей прошли диспансеризацию в 12 поликлиниках Балашихинской центральной районной больницы. Это составляет 65% от плана — 44,5 тыс. человек. Обследование проводится в два этапа. Первый проходят все граждане, а на второй направляются те, кому необходимо дополнительное обследование и уточнение диагноза», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на второй этап диспансеризации с начала года направлены более 13 тыс. балашихинцев, что составляет 45% от всех прошедших диспансеризацию. Более 11 тыс. жителей завершили второй этап обследования.
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