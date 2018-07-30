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Massive Attack предложили политическую головоломку зрителям фестиваля Park Live в Москве
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Massive Attack предложили политическую головоломку зрителям фестиваля Park Live в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Британская трип-хоп-группа Massive Attack в воскресенье дала концерт на набережной Парка Горького в Москве в рамках фестиваля Park Live. Полноценным участником шоу стал видеоряд с социальными и политическими лозунгами, сопровождавший выступление музыкантов, передает корреспондент ТАСС.
В начале выступления музыкантов за их спинами появилось изображение стенограммы переговоров спецслужб, готовящихся к ликвидации террористов. На следующей композиции оно сменилось политическими лозунгами, напоминающими предвыборную кампанию: «Отдать власть людям», «Сильные и стабильные», «Независимость» и т.д. Затем со зрителями будто заговорили социальные сети, призывающие «поделиться воспоминаниями» и «узнать больше».
Флаги государств чередовались с логотипами крупнейших нефтегазовых компаний мира, сводка новостей пестрела сообщениями о встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, «опасной игре» аргентинской сборной, бегстве футболиста Лионеля Месси от фанатов, курсе доллара и даже песне Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».
Быстро сменяющиеся данные табло рейсов аэропорта — «Пройдите к выходу», «Откладывается» и «Отменен» — в итоге сложились во фразу «Границы закрыты». Сообщения с подтекстом прервались лишь на композиции Angel, когда на экране появилась белая полоса, которая, возможно, тоже что-то символизировала в понимании музыкантов. Кульминацией стала фраза «Мы все в одной лодке» со сменяющимися лицами детей и взрослых беженцев.
Зрители провели параллель видеоряда с темами творчества стрит-арт-художника Бэнкси, которого СМИ нередко связывают с участником и основателем Massive Attack Робертом Дель Ная. Особый смысл это приобрело потому, что через дорогу от места проведения концерта — в Центральном доме художника — сейчас открыта выставка работ Бэнкси.
Группа Massive Attack образована в 1988 году в Бристоле и является пионером стиля трип-хоп. В постоянный состав коллектива входят Роберт Дель Ная и Грант Маршалл, для записи альбомов приглашаются сторонние вокалисты и сессионные музыканты. Massive Attack выпустили пять студийных альбомов, также часто сотрудничают с другими музыкантами как соавторы, продюсеры или авторы ремиксов отдельных композиций.
Park Live
Massive Attack стали хедлайнерами третьего, заключительного дня фестиваля Park Live. Ранее в Парке Горького выступили французский диджей Дэвид Гетта, исландская инди-рок-группа Kaleo многие другие.
Второй день фестиваля в субботу был омрачен сильной грозой, что заставило хедлайнеров — британцев Gorillaz — прервать концерт к разочарованию поклонников. Погода в воскресенье, напротив, порадовала зрителей отсутствием осадков и теплом.
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