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Massive Attack процитировали Геринга на концертре напротив Минобороны России
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Massive Attack процитировали Геринга на концертре напротив Минобороны России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Британская трип-хоп-группа Massive Attack выступила на музыкальном фестивале Park Live в московском Парке Горького. Концерт коллектива сопровождался видеорядом с заголовками новостей российских СМИ на политические и социальные темы, а также призывами объединяться и делиться знаниями, создавая тем самым мировое сообщество, передает корреспондент «Ленты.ру».
Музыканты также вывели на экран цитату рейхсминистра авиации Третьего рейха Германа Геринга: «Любым народом очень легко управлять — только скажите, что им угрожает опасность нападения, покажите им врага, а всех пацифистов объявите непатриотами».
На экране также мелькали заголовки новостей отечественных СМИ, в том числе «Ленты.ру». Помимо этого, музыканты задавали зрителям вопросы: «Каково определение альтруизма?», «В чем смысл жизни?», «Чем ты занимаешься?» Во время одной из песен на экране показали хронологию уничтожения культурных памятников, библиотек и древних религиозных построек.
Концерт Massive Attack прошел вечером 29 июля. На одной сцене с британцами также выступили Young Fathers, Tricky и Bonobo.
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