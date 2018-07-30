Ночь на маяке и белоснежные пляжи: зачем вам Фу Куй

Объясняем, почему вам стоит посетить Фу Куй, когда и как лучше всего ехать на один из красивейших островов Вьетнама, и чем там заниматься

На острове Фу Куй нет сотен суетливых туристов, что помогает острову сохранить девственную красоту белоснежных пляжей и бирюзового моря. А также, попасть в список самых красивых островов мира по версии телеканала CNN

Корреспонденты газеты VnExpress побывали на Фу Куе и составили программу на три дня, которая поможет туристу взять от этого места все, что оно может дать путешественнику. Настоятельно советуем ознакомиться всем, кто лично хочет посмотреть, что так вдохновило зрителей CNN.

День 1: Залив Trieu Duong — Бай Нхо — Ганг Хэнг

Залив Trieu Duong находится всего в километре от гавани Фу Куй и является самым красивым пляжем острова. А по стране — одним из немногих свободных от толп туристов. Вас загипнотизируют его хрустально-голубая вода и мягкий белоснежный песок, окруженные вечнозелеными деревьями.

А в нескольких милях от Trieu Duong находится бухта Бай Нхо. В ней туристов будет ждать Ганг Хэнг — скалистый пляж в форме полумесяца.

По словам местных жителей, здесь часто появляются рыбацкие лодки. Вывод: погрузившись в кристально-синие воды бухты, вы увидите пестрые и полные жизни коралловые рифы.

Стоит отметить, что пляж пока не сильно известен среди туристов. А потому не стоит ждать от Ганг Хэнга и Trieu Duong уровня пляжей при пятизвездочных отелях. Здесь нет магазинов, баров, сувенирных лавок. Лучше совместить отдых в этих бухтах с приготовлением барбекю.

День 2: Пагода Ван Ан Тхань — Линь Сон — Гора Кам На острове Фу Куй живет 28 000 человек, большая часть которых является потомственными рыбаками. А потому китов здесь считают священными животными, которые защищают рыбаков от опасности в море.

Пагода Ван Ан Тхань, построенный в 1741 году — дань этим древним легендам. Здесь местные жители поклоняются скелетам 100 китов, дельфинов и черепах.

Таинственную божественную ауру несет в себе и пагода Линь Сон, построенная на вершине горы Цао Кота на высоте 106 метров над уровнем моря. Чтобы добраться до нее, придется пройти по ступени в 100 шагов, на вершине которой вас будет ждать богиня Гуанинь.

Еще выше придется подняться, если вам захочется посетить самый высокий маяк во Вьетнаме — 108-метровый Кам. Путь из 120 ступеней может стать испытанием даже для молодых туристов. Но оно того стоит.

С вершины маяка открывается фантастический вид на окрестности. А если вы поднялись на башню в сумерки, то вам дадут здесь же и переночевать. Спускаться в темноте не стоит — можете упасть и что-нибудь сломать.

День 3: Ветряная ферма

На острове Фу Куй есть три ветряные мельницы, обеспечивающие электричеством местных жителей.

Если остановились здесь на три дня, то обязательно стоит посетить ферму на вершине Кам Мая, чтобы посмотреть на огромные лопасти, являющиеся символом острова.

Что поесть

Если вы любите морепродукты, то обязательно попробуйте звездного и королевского крабов — фирменные блюда Фу Куя.

Попробуйте и такие вкусности, как рисовые спагетти, приготовленные из свежих креветок, крабов или мяса, хрустящие блины, которые идут с рыбным соусом и свежими травами, и вьетнамский суп с рисом из рисовой кислоты.

Как добраться до Фу Куя Остров находится в 120 км от курортного города Фантьхьет (Муйне). Если вы отдыхаете в Сайгоне или Нячанге, сначала подумайте, как будете добираться до Фантьхьета. Можно взять автобус (из Хошимина — 190 000-250 000 донгов) или заказать трансфер.

Затем возьмите такси до причала. Оттуда недавно стали курсировать скоростные катера до Фу Куя. Стоимость билетов можно посмотреть здесь.

Сам остров лучше всего обследовать на мотоцикле. Его аренда здесь стоит столько же, сколько и в Нячанге — 100 000 — 120 000 донгов в день. Зато трафик не такой экстремальный.

Где остановиться

Фу Куй не испытывает недостатка в гостиницах. Есть четырехзвездочные отели, такие как Hung Phat, Hai Ha и Thien Long, ночь в которых обойдется вам в 300 000 — 500 000 донгов.

Местные жители очень гостеприимны. Побывавшие здесь туристы рассказывают, что вы многое потеряете, не пожив в домах самих жителей Фу Куока.

Советы путешественникам

На Фу Куй лучше всего приезжать с декабря по июнь. В это время вы застанете здесь солнце, которое будет отбрасывать блики от кристально-голубых вод. В сезон муссонов сюда лучше не ездить — рискуете попасть под сильный дождь, который здесь часто сопровождается штормами.

Вьетнамские военные не разрешают туристам посещать многие острова. Фу Куя это не касается, но, чтобы попасть на него, вам все равно придется предъявить паспорт и, может, визу.

Источник: VnExpress.