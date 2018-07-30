Что такое soft skills и почему без них ребенку не светит успешное будущее

Рассказываем, что такое soft skills и почему от них зависит реализация человека в любой профессии.

Академические знания — лишь малая часть знаний и навыков, которые понадобятся для построения карьеры. Постсоветская школьная система активно делится с учениками информацией, а личностным качествам, необходимым для работы, уделяет слишком мало внимания. Однако от soft skills («гибких» навыков) зависит будущий успех — поступление в престижный вуз, стремительная карьера, самореализация.

О том, какие навыки понадобятся подростку, чтобы найти первую интересную работу, и как правильно их развивать, «Летидору» рассказала менеджер онлайн-платформы для поиска репетиторов Preply Виктория Жукова

Что такое soft skills

Soft skills — это те навыки, которые раньше в резюме называли «личностными характеристиками». Это комплекс неспециализированных навыков, которые важны практически в любой профессии.

Soft skills описывают личность специалиста:

умение участвовать в рабочем процессе команды, адекватное общение с другими людьми, высокую производительность, дисциплину, самодисциплину.

Условно «гибкие» навыки можно разделить на:

● Социальные, коммуникативные навыки (отвечают за взаимодействие с другими людьми): коммуникабельность, грамотная письменная и устная речь, умение выступать на публике, убеждать, распознавать эмоциональное состояние и мотивы поведения окружающих людей, гибкость и восприимчивость к критике.

● Интеллектуальные навыки мышления (отвечают за профессиональное развитие): аналитический склад ума, хорошая память, любопытство, эрудированность, обучаемость, креативность, умение видеть и решать проблему.

● Волевые навыки (отвечают за дисциплину и достижение целей): стрессоустойчивость, упорство, управление временем, ориентированность на результат, готовность выполнять кропотливую или рутинную работу.

● Лидерские, управленческие навыки (отвечают за успешное использование ресурсов и организацию процессов): ответственность, умение принимать решения, формировать команду, разрешать конфликты, наставничество.

В одних профессиях важнее креативность, в других — усидчивость. Одни специалисты не смогут обойтись без умения работать в команде, другие — без лидерских качеств и навыков стратегического планирования. Но в целом «гибкие» навыки незаменимы.

Самые востребованные soft skills — умение эффективно работать в команде, правильно управлять ресурсами и временем, анализировать и находить нестандартные решения.

Важно также не забывать о постоянном саморазвитии и коммуникации, а также об адекватном восприятии критики.

Зачем soft skills подростку

Современное европейское образование включает в себя развитие и тренировку «гибких» навыков. Несмотря на то, что многие из них — врожденные, soft skills необходимо культивировать и укреплять. Сделать это самостоятельно подростку сложно. Безусловно, необходима поддержка взрослых.

«Гибкие» навыки пригодятся и в школе, но особенно важны они при поиске первой работы. Подростки стремятся как можно скорее окунуться во взрослую жизнь, и подработка может дать им долгожданное ощущение независимости.

И чем круче развиты soft skills, тем более интересную работу получится найти.

Да и сами перспективы на этой должности будут шире.

Родителям тоже будет проще отпустить подростка в новую среду, когда они уверены, что сын или дочь готовы брать на себя первую профессиональную ответственность.

Какую работу искать школьнику

Школьникам 14–16 лет актуален поиск источника первого заработка. Обратите внимание, что они могут работать не более 24 часов в неделю. Однако этого вполне достаточно, чтобы научиться самостоятельности. Работать можно после школы, на выходных или каникулах. Родителям важно проследить, чтобы ребенок достаточно отдыхал и высыпался, выстроить адекватный режим.

В числе наиболее популярных и доступных профессий — промоутер, мерчендайзер, курьер.

Если ребенок более творческий, он может стать актером массовок. Если склонен к удаленному заработку, можно заниматься тестированием игр, набором текстов, размещением объявлений на сайтах.

Каждая из этих активностей требует тех или иных soft skills. Для успешной самореализации ребенок должен быть коммуникабельным, в меру любопытным, грамотным, эрудированным. Ему необходима значительная доля стрессоустойчивости, упорности, нацеленности на результат и умение доводить дела до конца.

Как развивать «гибкие» навыки

Часть «гибких» навыков — врожденные, часть — формируются в младших классах. Но подростку всегда есть к чему стремиться.

Развивать до взрослого уровня нужно не только те soft skills, которые есть от природы. Особое внимание стоит уделить навыкам, которых не хватает. Как именно — сейчас разберемся.

Первый источник — пример родителей.

Если взрослые умеют находить выход из конфликтных и стрессовых ситуаций, это учит ребенка гибкости, спокойствию, поиску компромиссов.

У коммуникабельных родителей редко вырастают замкнутые дети. А если у родителей свой бизнес, ребенок с детства видит, какие навыки необходимы предпринимателю и стартаперу.

Настольные игрыв кругу семьи или друзей развивают логическое мышление, терпение, аналитические способности, память и эрудированность.

Не надо забывать про полезные кружки и секции. Спорт развивает волевые навыки и умение работать в команде. Рисование и музыка тренируют оба полушария мозга и стимулируют интеллектуальные навыки.

Разнообразные школьные проектыразвивают в ребенке не только интеллектуальные навыки, а также социальные и лидерские.

Они имитируют реальную работу в коллективе с конкретными заданиями и кадрами.

За пределами школы можно поискать специализированные тренинги: по программированию, основам финансовой грамотности, переговорам и так далее.

Детские лагеряочень актуальны в подростковом возрасте. В них ребята приобретают необходимую самостоятельность, учатся жить по определенным, отличным от семейных правилам. Если лагерь еще и специализированный (языковой, спортивный) — школьник не просто социализируется. Он быстро совершенствует soft skills и получает hard skills (профессиональные навыки).

Некоторые навыки мы приобретаем с рождения, однако большинство — лишь с опытом. Развивая soft skills своего ребенка, вы обеспечиваете ему все шансы на успешное будущее и блестящую самореализацию.

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