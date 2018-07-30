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Полина Гагарина извинилась, что не приедет на музыкальный фестиваль «Жара»
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Полина Гагарина извинилась, что не приедет на музыкальный фестиваль «Жара» 

Eva.ru 50 минут назад
Фото: Eva.ru
Сейчас многие звезды отечественного шоу-бизнеса отправились на фестиваль «Жара» в Баку. Однако Полина Гагарина первые три дня оставалась в Москве и собиралась присоединиться к своим друзьям и коллегам в последний день фестиваля, но судьба распорядилась иначе. А потому звезда извинилась перед всеми, сообщив, что не сможет приехать в солнечную столицу Азербайджанской Республики.
Кажется, за эти дни Баку собрал практически весь свет отечественной эстрады, а также множество звезд шоу-бизнеса, которые отменили дела и прибыли в столицу Азербайджана ради красной ковровой дорожки 3-го Международного музыкального фестиваля «Жара» и его зажигательных выступлений. Однако поклонники обратили внимание, что в параде звезд не хватало как минимум одной — популярной певицы Полины Гагариной. Артистка пропустила первые дни фестиваля, планируя прибыть в Закавказье только в финальный день. Но не всему задуманному суждено осуществиться, и за два часа до начала последнего дня «Жары» Гагарина огорчила публику своим неожиданным и неоднозначным заявлением.
«Мои дорогие друзья и коллеги! К моему огромному сожалению, в связи с непредвиденными обстоятельствами я не смогу присутствовать на фестивале Жара в Баку и присоединиться к вам сегодня вечером. Примите мои искренние извинения!» — сообщила певица, не уточняя причин, помешавших ей присутствовать на столь захватывающем мероприятии. Стоит отметить, что столь туманное заявление не на шутку перепугало верных фанатов звезды, которые уже представили себе самые страшные беды. «Что случилось? Даже не по себе стало» «Полина, надеемся, что с вами и с вашей семьей все в порядке» «Жаль, а что-то серьезное произошло? Полина, с вами все в порядке?» «Полина! Нельзя же так пугать! Что случилось? Вы здоровы?»
Также поклонники высказали свое сожаление, что не смогут оценить наряд своей любимицы, которая наверняка бы сумела затмить даже простоту и изящество Юлианы Карауловой, чей образ подруги гангстера произвел фурор, удостоившись высоких отзывов как от модных критиков, так и от простых обывателей, далеких от мира гламура.
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