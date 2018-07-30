Юбилей ОТС отметили в Центральном парке

Девиз олимпиады музыки и спорта — «Открываем. Творим. Создаем». Под этим же девизом и работает дружная команда телеканала ОТС вот уже ровно 20 лет. Гала-концерт в Центральном парке стал апофеозом праздника в честь юбилея крупнейшего телеканала области. «Мы уже проехались по всей Новосибирской области, и сегодня здесь, в Центральном парке, завершаем нашу олимпиаду музыки и спорта. Почему спорта? Потому что помимо музыки и концертов, которые мы устраивали в районах области — Татарске, Болотном, Куйбышево, Маслянино, Ордынском, — мы организовывали турнир любительских команд по мини-футболу. Участвовало 27 команд, это в два раза больше, чем в Чемпионате Новосибирской области», — рассказали телеведущие канала ОТС — Андрей Баев , Мария Черешнева, Людмила Чуевская, Михаил Дорошенко . Телеканал ОТС славится не только новостями и спортивными передачами, особую любовь у зрителей завоевали программы «Пешком по Новосибирской области», «Экстренный вызов», « ДПС — Дорога. Перекрёсток. Судьба».

Саундчек затянулся. Заинтригованные переговорами музыкантов и гитарными рифами, новосибирцы стекаются к площадке перед главной сценой центрального парка. Позади сцены веселится ватага детей, это маленькие артисты, которые выступают здесь же — поют, танцуют и исполняют акробатические номера. По Центральному парку вальяжно прогуливается огромная собака — это пес-путешественник Бублик, который проехал с телеканалом ОТС всю Новосибирскую область. Бублик любит обниматься и с удовольствием раскрывает объятия для малышей и взрослых. Над толпой появляется все больше голубых воздушных шариков с символикой телеканала ОТС и «Радио54».

Погода, словно по заказу, развеялась. К началу праздника музыки и спорта над Центральным парком показалось солнце, согревая многочисленных зрителей: молодежь, стариков, родителей с детьми. «Лично мы пришли сюда на концерт „Братьев Грим. Это же такой праздник — день рождения ОТС“, — улыбается Вероника, которая заглянула на концерт вместе с подругой. Приглашенные московские звезды удалились со сцены, проверив звук и аппаратуру, и началось представление.

Концерт в Центральном парке наблюдала в прямом эфире вся область. Сверху съемку вели квадрокоптеры. Вот ребятишки из ансамбля „Папины дети“ поют патриотичную песню „Россия — родина моя“. Сорвав свою долю оваций у публики, дети удалились, им на смену пришли артисты постарше. Солист НОВАТа Алексей Крыжановский сам три года отдал работе на телеканале ОТС, теперь он поздравляет бывших коллег с юбилеем и песней, и теплыми словами.

Команда ОТС приняла поздравления и от первых лиц области. „В наше время телевидение является симбиозом технологий и творчества людей. И все больше и больше как раз вклад людей определяет успех. Пусть эти 20 лет успешного существования будут прологом к еще большим достижениям, еще большему успеху“, — пожелал телеканалу руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Сергей Нешумов . От имени администрации врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова грамоты получили директор телекомпании ОТС Сергей Эклер, руководитель „Радио54“ Анатолий Сивохин, автор идей для программ и режиссер Ольга Морозова , главный режиссер компании ОТС Наталья Глазунова

»Спасибо вам огромное и низкий поклон за то, что вы есть, потому что именно благодаря вам, нашим телезрителям, мы можем развиваться, творить и создавать», — говорит главный редактор телеканала-именинника Ангелина Леденева.

«За последние годы телеканал ОТС изменился кардинально. В первую очередь изменилось отношение сотрудников телекомпании к своему делу. Люди стали ответственнее, люди стали вкладывать душу в свою работу. Когда я пришёл, на предприятии была довольно сложная финансовая ситуация, но мы нашим дружным коллективом смогли её выровнять. Нужно двигаться вперёд, мы стараемся это делать. Кроме собственного контента, мы стараемся покупать дополнительно какой-то интересный контент, который производит сторонний продакшн. Плюс рассматриваем новые форматы, новые программы, которые можем себе позволить, рассказал корреспонденту VN.ru директор телеканала ОТС Сергей Эклер

«Мы сейчас в процессе запуска хоккейной программы — на хоккейную тематику, — добавил Сергей Александрович. — У нас город хоккейный и обходить стороной такую сферу как хоккей — неправильно, поэтому решили посвятить этой теме программу. А так как, у нас есть замечательная ПТС, мы постоянно работаем в прямом эфире. Главное преимущество — это прямые трансляции. Мы делаем 15 трансляций в месяц. Ни один региональный канал по всей России такого объёма не делает. Это преимущество надо дальше развивать, потому что люди хотят видеть здесь и сейчас. Наша главная цель — повышать рейтинги и находить своего зрителя. Мы должны быть максимально приближены по рейтингам к федеральным каналам».