Спасающая от голода обложка и тома-«лилипуты»: листаем необычные книги челябинской публички

Челябинской публичной библиотеке исполняется 120 лет. В её фондах хранится более двух миллионов книг. Среди них есть экземпляры, которые показывают только раз в несколько лет, издания, отделанные шёлком, и книги, спасающие в голодные годы. К юбилею мы узнали самые интересные факты из жизни публички.

Самая старая книга

Самая древняя книга, которая хранится в библиотеке, — Библия Ивана Фёдорова , изданная в 1581 году. Её тираж составлял 1200 экземпляров. До нашего времени сохранилось только чуть более 350 изданий. Увидеть редкую книгу можно было весной. Подобные книги экспонируются раз в несколько лет, поэтому следующая выставка пройдёт нескоро.

Эту книга показывают читателям раз в несколько лет Самая толстая книга

Эту книгу выдержит не каждая полка. «Апостол толковый» весит около 10 килограммов. В этой книге более двух тысяч страниц, исписанных в старом стиле. Книга была издана в 1887 году для священнослужителей. В ней рассказывается о порядке проведения богослужений и подготовке к ним. На издании есть печать, что книга принадлежала челябинскому миссионеру Ивану Евстратьеву.

Издание было обтянуто натуральной телячьей кожей. Но сегодня разглядеть её сложно. В голодные 20-е годы прошлого века владельцам раритета приходилось срезать обложку и варить её вместе с кореньями. Так, книга в прямом смысле спасла жизнь своему хозяину.

В самой толстой книге более двух тысяч страниц

Книга принадлежала челябинскому миссионеру

Самая царственная книга

Красивое издание попало в публичку из царской библиотеки, расположенной в Зимнем дворце. Эти страницы перелистывал сам Николай II — последний российский император. «Современное обозрение» — периодическое издание, напечатанное в Лондоне. В этом экземпляре собрана хроника Первой мировой войны на английском языке. В ней можно найти данные об экономическом положении европейских стран, экспорте в военные годы.

По словам историков, Николай II мог прочитать за день до пяти книг.

Эту книгу читал сам Николай II Издание хранилось в царской библиотеке в Зимнем дворце

Самая большая книга

История российского государства уместилась на 22 листах, но каких! По размерам эти таблицы занимают весь стол. Это издание библиотеке подарил Борис Пашков — уроженец Челябинской области.

Это самое большое по размерам издание

Самая маленькая книга

Длинное стихотворение Пушкина «19 октября» уместилось в пяти книжках самого маленького издания. Размеры миниатюрных экземпляров впечатляют — 2 сантиметра на 1,3. Читать стихотворение можно только с лупой.

Миниатюрные книги в длину всего два сантиметра

Читать стихотворение Пушкина можно только с лупой

Самое дорогое издание

Книг, на которых можно сделать целое состояние, в публичной библиотеке довольно много. К одним из самых дорогостоящих относится роскошное издание «Дума за думой» с записями на каждый день. Дороговизну выдаёт форзац, выполненный из расписанного вручную шёлка. Внутри издание не менее великолепно. На каждой странице есть красивый орнамент, а месяцы отличаются яркой иллюстрацией и красивым стихотворением.

В « Думе за думой» есть записи на каждый день

Книга считается одной из самых дорогих

Самая сезонная книга

«Изящное садоводство. Художественные сады. Историко-дидактический очерк историка Арнольда Регеля» пользуется популярностью в садовый сезон. В издании 1896 года описаны красоты садов России и Европы с хромолитографиями.

В начале ХХ века из книги исчезла одна страница — посвящение императору. Его аккуратно вырезали, чтобы спасти издание от уничтожения. Для публичной библиотеки книга была приобретена в 50-е годы в антикварном магазине.

Эта книга издана в 1896 году

В ней есть описание лучших садов России и Европы

Для спасения книги из неё вырезали посвящение императору

Самая воинственная книга

В библиотеке хранится воинская доктрина, напечатанная на русском и немецком языках. Это издание купил челябинский краевед, бывший секретарь городской думы Василий Протасов. На экземпляре указано, что она была приобретена у букиниста Кайгородова, который сам не умел читать, но торговал книгами. В начале ХХ века это издание обошлось Протасову в 25 рублей. Для сравнения — в те годы корова стоила от трёх до пяти рублей.

Книга была куплена у безграмотного букиниста

Военное дело описано на русском и немецком языках

Самая вечная книга

В публичке можно найти вечный календарь — уроборос — в форме змеи, кусающей себя за хвост, что является метафорическим изображением фразы «мой конец — моё начало». Календарь выполнен по технологии многослойной печати, краска на него нанесена в 32 слоя.

Уроборос — змея, кусающая себя за хвост

Самые читаемые книги

В этом году самыми читаемыми оказались книги Бориса Акунина , Гузель Яхиной, а также произведения «Атлант расправил плечи» Айн Рэйд и «Происхождение» Дэна Брауна

В библиотеке хранится более двух миллионов книг

Самые преданные читатели

За годы работы публичная библиотека стала местом, в котором знакомятся, влюбляются, проводят досуг. Работники библиотеки помнят пары, которые приходили ещё студентами, а теперь приводят своих правнуков.

— Самые хитрые показывают своим вторым половинкам стул, на котором сидели. Хотя вся мебель у нас давно обновлена, — с улыбкой говорят сотрудники библиотеки.

Самому возрастному читателю библиотеки 96 лет. Он до сих пор ходит в публичку, иногда в сопровождении своего правнука — студента второго курса.

Самому преданному читателю библиотеки 96 лет