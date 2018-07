Не постановка: девушку обокрали из-за флешмоба Дрейка

Хочешь быть в тренде? Запиши на видео под песню Дрейка In My Feelings, то самое, как ты выходишь из машины и начинаешь танцевать рядом с ней (не останавливая машину). Все началось с того, что в начале июля у рэпера Дрейка (31) вышел клип на эту песню, в которой он признаётся в любви своей экс-возлюбленной Кики.

Но в клипе музыкант был таким нерешительным, что фанаты решили показать ему, как растопить сердце бывшей, и запустили флешмоб. Сначала ничто не предвещало беды, но потом люди стали попадать под машины, падать и просто не успевать закрывать переднюю дверь. Звучит опасно? Мы тоже так думаем. Не всем везёт сделать видео так удачно, как Милли Бобби Браун . По всему миру полицейские начали обращаться к людям и предупреждать об опасности такого танца.

nights like these get me crazyyyyy hahaha #friendshipgoals

A post shared by MBB (@milliebobbybrown) on Jul 17, 2018 at 9:27pm PDT Вот, например, на днях в челлендже решила поучаствовать девушка из Америки. Она вышла из автомобиля на ходу и начала танцевать. Уронив сумочку на дорогу, девушка ее подбирать не стала (зачем дубль портить?). Этим воспользовались оказавшиеся неподалёку парни на скутере: они схватили сумку и скрылись. Как сообщают в комментариях очевидцы, догнать их танцовщице не удалось. Видео вскоре стало вирусным и разлетелось по всей Сети.

