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Не постановка: девушку обокрали из-за флешмоба Дрейка
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Не постановка: девушку обокрали из-за флешмоба Дрейка 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Хочешь быть в тренде? Запиши на видео под песню Дрейка In My Feelings, то самое, как ты выходишь из машины и начинаешь танцевать рядом с ней (не останавливая машину). Все началось с того, что в начале июля у рэпера Дрейка (31) вышел клип на эту песню, в которой он признаётся в любви своей экс-возлюбленной Кики.
Но в клипе музыкант был таким нерешительным, что фанаты решили показать ему, как растопить сердце бывшей, и запустили флешмоб. Сначала ничто не предвещало беды, но потом люди стали попадать под машины, падать и просто не успевать закрывать переднюю дверь. Звучит опасно? Мы тоже так думаем. Не всем везёт сделать видео так удачно, как Милли Бобби Браун. По всему миру полицейские начали обращаться к людям и предупреждать об опасности такого танца.
nights like these get me crazyyyyy hahaha #friendshipgoals
A post shared by MBB (@milliebobbybrown) on  Jul 17, 2018 at 9:27pm PDT  Вот, например, на днях в челлендже решила поучаствовать девушка из Америки. Она вышла из автомобиля на ходу и начала танцевать. Уронив сумочку на дорогу, девушка ее подбирать не стала (зачем дубль портить?). Этим воспользовались оказавшиеся неподалёку парни на скутере: они схватили сумку и скрылись. Как сообщают в комментариях очевидцы, догнать их танцовщице не удалось. Видео вскоре стало вирусным и разлетелось по всей Сети.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ne-postanovka-devushku-obokrali-iz-za-fleshmoba-drejka/
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