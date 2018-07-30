Неделя в Ленобласти прошла мимо меня. Что там происходило?

Капсула времени, рыбачок, ретро-трамвай, «летающие» дети и паутина для погорельца

Несмотря на жару, за неделю в Ленобласти произошла масса событий, как со знаком «плюс», так и отрицательных. В нашем очередном обзоре — ТОП-5 событий, заинтересовавших и удививших областных жителей.

Итак, ivbg.ru предлагает вам узнать, зачем лужские коммунисты похитили «капсулу времени», скульптура какого четвероногого дополнит паямятник «Рыбачку» в Старой Ладоге, какие желания можно загадывть у нового памятника ретро-трамваю в Выборге, как удержать падающих из окон детей, и какой будет дальнейшая судьба печально известного погорельца — теплохода «Короленко».

Жителей города Луга Ленобласти заинтересовало таинственное исчезновение из бетонной колонны в честь 50-летия ВЛКСМ послания комсомольцев 1968 года к потомкам (то есть к сегодняшним жителям Луги XXI века). Но тайное стало явным: письмо вынули и до поры спрятали от народа члены районного отделения КПРФ.

В связи с этим лужане заподозрили неладное. Иные счмтают, что постание они могут переписать и подменить. Полемика по этому поводу развернулась в соцсетях. «Вполне в стиле соцреализма как-то переиначить историю», — пишут люди. Возмущаются: «Почему „капсулу времени открыли без нас?! Ну как так-то?! Ведь интересно что там написано. Вскрытие должно ведь быть при всех, в торжественной обстановке!“ Предполагают: „Может, открыли, а там: „Ну что, допрыгались, голубчики!?“

Коммунисты же отрицают, что „капсула времени“ похищена. Объясняют, что сами не в курсе ее содержания. Взяли послание потомкам на время, а после вернут на место, а торжественно, принародно извлекут осенью, в день 100-летия ВЛКСМ.

Нечего волноваться, — подтвердили представители местной власти, — никто капсулу не похищал, просто началась реставрация колонны, и коммунистические активисты унесли ее для сохранности.

“Луге 5 августа исполнился 241 год, „вечно юному“ комсомолу — всего лишь сто. Давайте не будем волноваться, ведь речь идет не о старинном свитке — письме пятидесятилетней давности, в котором что-то вроде: „чтите заветы Ильича“, — прокомментировал дебаты вокруг исчезнувшей „капсулы времени“ петербургский историк Андрей Добрицкий. — Вспоминается давняя, еще советского времени, „кричалка“: „Дедушка умер, а дело живет, лучше бы было наоборот“. Но понятно любопытство людей, интересующихся тем, что могли написать тогдашние комсомольцы. Кстати, это вполне можно выяснить у прдставителей поколения авторов послания и времени закладки парка. Наверняка таких можно сегодня найти в Луге, им ведь должно быть чуть меньше или чуть больше 70 лет. А людям надо было просто объяснить, что происходит, чтобы никого не обвиняли в похищении».

Каменный рыбак и монастырский кот Недавно появившийся в Старой Ладоге, у причала круизных судов, рядом с Никольским мужским монастырем арт-объект уже полюбился местным жителям и туристам (а гостей сюда ежегодно приезжает больше 130 тысяч), скоро получит приятное дополнение. Совсем скоро ему «подарят» фигуру монастырского кота, прообразом которого послужил известный в этих местах рыжий четвероногий.

«Памятник местные жители ласково называют «рыбачком», у рыбачка есть каменный улов, и, говорят, скоро до него «добежит» кот — настоящий любитель рыбы, ставший легендой Старой Ладоги, — рассказал ivbg.ru художник — акварелист Александр Абрамов . — Обещаю изобразить обнавленную архитектурную доминанту староладожского причала на своем полотне».

Новый арт-объект — работа петербургского скульптора Арутюна Акобяна. Высота скульптуры — один метр восемьдесят сантиметров, а вместе с постаментом — около трех метров.

Как удержать «летающих детей»

Статистика ужасает: каждый год из открытых окон в нашей стране выпадает около 600 детей, случаи спасения — единичные.

После чудесного спасения двухлетнего ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа дома в поселке Дзержинского Лужского района Ленобласти 18 июля, случайно оказавшиеся рядом Вадим Каноник и Дмитрий Павлов стали настоящими народными героями.

«Мы просто побежали ловить его. Думаю, так поступил бы каждый», — объяснил ivbg.ru Вадим Каноник. А его товарищ, Дмитрий Павлов добавил, что, к счастью, удалось смягчить падение: «Поймали. Пацан, считай, в „рубашке родился“.

региональном Следкоме призывают родителей к бдительности. Нельзя оставлять детей без присмотра даже на короткое время!

А 25 июля произошел, как минимум, третий за этот летний месяц случай падения, на этот раз в Сосновом Бору. Ребенко выпал из окна пятого этажа. Он забрался на подоконник, открыл окно, оперся на антимоскитную сетку и она не выдержала…

Основная причина падения детей из окон — недосмотр. Спасатели и защитники детства настоятельно рекомендуют никогда не оставлять ребенка „один на один“ с открытым окном. Такая беспечность чаще всего заканчивается трагедией. Кроме того, они считают, что для предотвращения трагедий нужны новые технические решения в устройстве оконных конструкций. Важно, чтобы беспечные взрослые этот призыв всерьез восприняли.

Ретро-трамвай и мальчишка — зацепер

Мы уже знаем, что в Выборге на пересечении Крепостной и Пионерской улиц установили ретро-трамвай. Новый арт-объект — образца 1912 года. Официальное открытие состоится 4 августа, а на минувшей неделе ретро-трамвай презентовали горожанам.

Памятник решили установить у нас в городе еще прошлой осенью, и все поддержали эту идею. В Петербурге есть памятник ретро-трамваю, а в Выборге — Трамвайный сквер, и появление такого арт-объекта здесь, конечно, логично. К тому же история выборгского трамвая — давняя и славная.

Вспомним, что именно в 1912 году после испытательных пробегов, прошедших 25 сентября, в Выборге были открыты три трамвайные линии. А позже „трамвайная история“ в городе продолжилась. На Крепостной улице, по которой проходил маршрут, часто можно было видеть, как пассажиры выходят из вагона и сзади подталкивают трамвай. Теперь легендарный ретро-трамвай никому подталкивать не придется.

К слову, поговаривают, что в Трамвайном сквере Выборга появятся еще и скульптуры вагоновожатого и мальчишки-зацепера.

Известного погорельца прячут под паутиной

На минувшей неделе состоялось решение о дальнейшей судьбе печально известного погорельца — теплохода „Короленко“. Его собираются законсервировать. Сгоревшее год назад и затонувшее в бухте „Салакка-Лахти“ судно накануне дня Ленобласти будет скрыто под специальной конструкцией — сеткой из вантовых канатов, напоминающей пауину. Ее уже начали монтировлать.

Грустно, но остается надежда, что после праздника останки теплохода извлекут из-под паутины, и примут какое-то более конструктивное решение, позволяющее оставить „Короленко“ лишь памятью о неприятных происшествиях.

Понятно, что новая неделя принесет нам очередные события. Давайте надеяться, что они будут приятными.