Бутылки и детские игрушки делает из глины мастер из Нового Тартаса

Изготовлением гончарных изделий ручной работы занимается семья Верниковских из Нового Тартаса. Александр считает гончарное дело главным призванием своей жизни. Этому мастерству он учился в Чехии, где прожил десять лет, на специальных курсах. Учился и в Архангельске, и у московского керамиста, скульптора, члена «Союза художников» Александра Поверина.

-Я не зарабатываю больших денег, хватает на ежедневные нужды, покупку нового материала, и ладно, — поделился с корреспондентом VN.ru гончар. — В моем арсенале есть бутыли с чарками, миски, кувшины, солонки, детские игрушки.

Мастер считает, что в такой посуде получается по-настоящему живая пища. Ведь посуда сделана из чистой глины, без всяких примесей, поэтому и еда, приготовленная в такой посуде, отличается особым вкусом.

— В составе моих изделий только красная и белая глина в разном соотношении. Красную глину я беру неподалеку, в родных краях, а белую заказываю из Омска, — рассказал Александр Верниковский.

Прежде чем приступить к созданию крынки или кувшина, нужно подготовить глину. Красная проходит много ступеней обработки. Глина какое-то время лежит в ванне с водой, затем мастер протирает ее через сито. Таким образом, весь процесс подготовки растягивается примерно на год. Обжигаются керамические изделия в печах двух видов. В какой именно обжигать, зависит от творческой задумки мастера. Для черной керамики и керамики с медным отливом используется газово-дровяная печь объемом 20 литров, для декоративных ваз и солонок — электрическая печь, а для творческих экспериментов у гончара есть печь небольшого размера высокой мощности.

— Понемногу учу детей гончарному делу, — рассказывает Александр. — Например, Дима Быков из Венгерово занимался у меня год. Дедушка возил его через день. Шестиклассник решил принять участие в районном этапе Всероссийского конкурса «Зеркало природы» и занял первое место, а затем взял первое место и в области. Насколько я знаю, его поделку забрали в Москву. На суд жюри Дима предоставил глиняную фигурку медведя, на его плече сидела белочка, а у ног находился филин. Эта работа покорила членов жюри своей оригинальностью и мастерством изготовления.