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Бутылки и детские игрушки делает из глины мастер из Нового Тартаса
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Бутылки и детские игрушки делает из глины мастер из Нового Тартаса 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Изготовлением гончарных изделий ручной работы занимается семья Верниковских из Нового Тартаса. Александр считает гончарное дело главным призванием своей жизни. Этому мастерству он учился в Чехии, где прожил десять лет, на специальных курсах. Учился и в Архангельске, и у московского керамиста, скульптора, члена «Союза художников» Александра Поверина.
-Я не зарабатываю больших денег, хватает на ежедневные нужды, покупку нового материала, и ладно, — поделился с корреспондентом VN.ru гончар. — В моем арсенале есть бутыли с чарками, миски, кувшины, солонки, детские игрушки.
Мастер считает, что в такой посуде получается по-настоящему живая пища. Ведь посуда сделана из чистой глины, без всяких примесей, поэтому и еда, приготовленная в такой посуде, отличается особым вкусом.
— В составе моих изделий только красная и белая глина в разном соотношении. Красную глину я беру неподалеку, в родных краях, а белую заказываю из Омска, — рассказал Александр Верниковский.
Прежде чем приступить к созданию крынки или кувшина, нужно подготовить глину. Красная проходит много ступеней обработки. Глина какое-то время лежит в ванне с водой, затем мастер протирает ее через сито. Таким образом, весь процесс подготовки растягивается примерно на год. Обжигаются керамические изделия в печах двух видов. В какой именно обжигать, зависит от творческой задумки мастера. Для черной керамики и керамики с медным отливом используется газово-дровяная печь объемом 20 литров, для декоративных ваз и солонок — электрическая печь, а для творческих экспериментов у гончара есть печь небольшого размера высокой мощности.
— Понемногу учу детей гончарному делу, — рассказывает Александр. — Например, Дима Быков из Венгерово занимался у меня год. Дедушка возил его через день. Шестиклассник решил принять участие в районном этапе Всероссийского конкурса «Зеркало природы» и занял первое место, а затем взял первое место и в области. Насколько я знаю, его поделку забрали в Москву. На суд жюри Дима предоставил глиняную фигурку медведя, на его плече сидела белочка, а у ног находился филин. Эта работа покорила членов жюри своей оригинальностью и мастерством изготовления.
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