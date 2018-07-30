В Вязники пришли огромные деньги

Светлана Орлова приняла участие в праздновании Дня города Вязники. Перед праздничным концертом глава региона осмотрела главную «фишку» города — венец Клязьмы.

«Это уникальное место. Вы посмотрите только на эти дали, на речку, на просторы. Надо благоустраивать эту территорию и дальше», — рассказала Светлана Орлова.

Отмечу, что со смотровой площадки летают дельтапланеристы не только из Вязников, но и из других областей.

Глава администрации района Игорь Зинин сообщил, что уже в следующем году смотровую площадку венца будут расширять, появятся лавочки и освещение. Губернатор дала поручение и отремонтировать дорогу, ведущую к этому месту.

Второй точкой осмотра стал Казанский храм в Вязниках. Здесь глава региона подарила настоятелю храма сертификат на 150 тысяч рублей для возведения колокольни.

Третьим место посещения губернатора стала городская больница Вязников.

Здесь введена в эксплуатацию новая газовая котельная, поставлен современный рентген-аппарат. Светлана Орлова пообщалась с пациентами больницы и пожелала скорейшего выздоровления.

«Что ж вы в праздник такой и в больнице. Давайте на поправку и домой, огурцы надо солить, а не в больнице лежать», — смеясь, пожелала здоровья пациентам Орлова.

Последней точкой своего рабочего визита стала городская школа искусств.

Здесь Светлане Орловой показали новые фортепиано Рубинштейна, которые были закуплены в этом году.

Дети исполнили для высоких гостей музыкальные произведения, сыграли на музыкальных инструментах.

«Есть постановление правительства. Мы выделили Вязникам 160 миллионов рублей. 60 пойдут на больницу, 10 из которых на благоустройство территории. 50 миллионов отдали на социалку и 50 миллионов на дороги. Сейчас вот еще подумаем, как талантливых ребят пристроить к Денису Мацуеву к его «Новым именам». Это уникальные дети. Вы представьте, что они смогут на одной сцене с Мацуевым играть. Буду разговаривать с Денисом. Обязательно решим, как поддержать», — резюмировала глава региона.

Отмечу, что помимо денег из областного бюджета Светлана Орлова подарила Вязникам грейдер и трактор с 16-ю насадками, выпускаемый в Коврове