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Заработали «юниты», доросли до «профессионалов» и испытали силу Арктики
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Заработали «юниты», доросли до «профессионалов» и испытали силу Арктики 

ИА Север-Пресс 48 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В окружном молодёжном лагере «Северные просторы» торжественно закрыли смену «МИР».
Её участниками были 79 мальчишек и девчонок из городов Салехард, Лабытнанги, Губкинский, Муравленко, Новый Уренгой, а также из Приуральского, Шурышкарского и Ямальского районов. За две недели они детально познакомились с актуальными профессиями и применили полученные знания на практике. Детям очень понравилась тематика смены «МИР»: профориентация, мастер-классы и тренинги. Организаторы придумали систему индивидуального роста из трёх этапов: от учеников подростки могли дорасти по карьерной лестнице до «профессионалов», зарабатывая своим способностями «юниты».
Как сообщил ИА «Север-Пресс» один из организаторов смены — Окружной молодежный центр, впервые за 18 лет работы окружного лагеря опробовали спортивный проект «Сила Арктики». Команды из 5 человек пробежали по пересечённой местности 3 км, преодолев подъём в гору, элементы национальных и туристических видов спорта и сплав на катамаранах по реке. Лучший результат показали атлеты из Ямальского района. Им потребовалось 33 минуты и 47 секунд, чтобы выполнить все задания. Второе и третье места заняли команды из Муравленко и Шурышкарского района.
Каждый день участники смены что-то мастерили, пели и показывали театральные зарисовки на вечерних активностях, танцевали на дискотеках, а к торжественной церемонии закрытия смены готовились 2 дня, и она прошла на «ура». Директор лагеря Александр Воронов и руководитель программы смены Иван Литвинов наградили грамотами всех детей.
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