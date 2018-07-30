5 вечеров в Екатеринбурге: где увидеть Тома Круза и как отметить День ВДВ

Июль внезапно заканчивается, а вместе с ним из Екатеринбурга уходит жара (да, мы тоже в печали). Но остался ещё один летний месяц, и, кажется, это самое время для того, чтобы взять от этого лета всё, что оно нам предлагает. Посидеть дома на диване мы успеем осенними дождливыми вечерами, а пока — выходите гулять (и друзей зовите с собой).

Рассказываем, что интересного будет в городе в ближайшие пять дней. Здесь и Венский фестиваль музыкальных фильмов, и День ВДВ, и открытие нового театра ЦСД, и ещё много всего интересного.

Понедельник, 30 июля Смотрим боевик с Томом Крузом

На экраны вышел боевик «Миссия невыполнима: Последствия», и если вы его ещё не посмотрели, пора это сделать на этой неделе. За четыре дня этот фильм стал лидером по сборам в России и странах СНГ. По сюжету Итан Хант (великолепный Том Круз) и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану.

Где: в кинотеатрах города Когда: c 26 июля Сколько стоит: от 120 рублей Возрастное ограничение: 16+

Вторник, 31 июля Читаем стихи погибших поэтов

В джаз-клубе EverJazz пройдёт поэтическое кабаре. Екатеринбуржцы соберутся в этот вечер вместе, чтобы прочесть произведения поэтов, трагически ушедших из жизни. Это могут быть поэты любого времени, любой эпохи — от античности до наших дней: Пушкин, Есенин, Маяковский, Высоцкий — их строчки прозвучат в этот вечер в джаз-клубе.

Где: EverJazz (ул. Тургенева, 22) Когда: 31 июля в 19:00 Сколько стоит: вход свободный, бронирование мест: +7 912 281 92 41 — Гульнара Иванова Возрастное ограничение: 16+

Среда, 1 августа Слушаем классику на газоне

В Екатеринбурге продолжается Венский фестиваль музыкальных фильмов. 1 августа на большом экране у главного корпуса УрФУ покажут Концерт в летнюю ночь. С 2004 года Летний ночной концерт с участием Венского филармонического оркестра в Шёнбрунне, как и Новогодний концерт, превратился в важное мировое музыкальное событие. Концерт проходит под открытым небом в уникальной атмосфере дворцового парка Шёнбрунн. В 2017 году он прошел под руководством Кристофа Эшенбаха — немецкого пианиста и дирижера. Приглашенной солисткой выступила американская оперная дива Рене Флеминг (сопрано).

Где: площадь перед УрФУ (ул. Мира, 19) Когда: 1 августа в 20:00, полная программа — здесь Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 0+

Четверг, 2 августа Отмечаем День ВДВ В музее «Крылатая гвардия» в День ВДВ приготовили специальную программу. С 12:00 до 17:00 любой желающий может сфотографироваться с легендарным оружием, которое стояло на вооружении Воздушно-десантных войск в разное время. А в течение всего дня для детей и взрослых будут идти интерактивные экскурсии, мастер-классы и игры-квесты.

Кроме того, утром (с 09:15 до 09:30) горожан ждут показательные прыжки спортсменов-парашютистов в Историческом сквере, а в 9:45 ветераны ВДВ пройдут колонной к мемориалу «Черный тюльпан», где будет митинг. С 12:00 до 15:00 — концерт на площади Советской Армии.

Где: музей «Крылатая гвардия» (ул. Крылова, 2а) Когда: 2 августа с 12:00 Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 6+

Пятница, 3 августа Открываем новый театр

В эту пятницу откроется новый Центр современной драматургии. Точнее, ЦСД всё тот же, но помещение театра новое. Ученики Николая Коляды переехали в новый дом и готовы встречать там зрителей. На открытии выступят известные музыканты Екатеринбурга: группа «Дзинь», Авангард Леонтьев, Михаил Лузин , Tim Marley, Patrick Cash, Alex Lynch, Inablvckdog. И, конечно, будут сами актёры.

Где: ЦСД (ул. Малышева, 145а, лит. Ф) Когда: 3 августа в 20:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 18+

Больше интересных событий вы можете найти в нашем разделе «Афиша» и в обзоре летних фестивалей в Екатеринбурге и окрестностях.