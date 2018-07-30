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Видео с ребенком, которого грызут собаки в Озёрске, оказалось фейком
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Видео с ребенком, которого грызут собаки в Озёрске, оказалось фейком 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Видео, на котором стая собак якобы терзает ребенка, оказалось фейком, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Скандальная запись появилась в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 27 июля. Его автор утверждает, что провела съёмку в центре Озёрска.
«В центре Озёрска стая собак загрызла ребёночка! Шла утром по Ленина, непонятно откуда появилась стая псов и стала кидаться. И никто их не контролирует, они нападают на людей, детей и животных. А рядом ещё садики! Я лично буду отстреливать этих псов, и мне плевать на закон и то, что они могут быть домашними! Держите своих животных дома, жизнь людей дороже!» — написала автор.
На записи видна стая собак, которая посреди дороги действительно что-то грызёт. При этом слышится довольное поскуливание, а собаки виляют хвостами. Когда стая срывается с места, видно, что на асфальте остается небольшой бесформенный предмет. По всей видимости, псы стащили откуда-то пакет с едой и грызли именно его.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области также подтвердили, что никаких заявлений о нападении собак на детей в полицию не поступало.
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