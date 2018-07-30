Видео с ребенком, которого грызут собаки в Озёрске, оказалось фейком

Видео, на котором стая собак якобы терзает ребенка, оказалось фейком, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Скандальная запись появилась в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 27 июля. Его автор утверждает, что провела съёмку в центре Озёрска.

«В центре Озёрска стая собак загрызла ребёночка! Шла утром по Ленина, непонятно откуда появилась стая псов и стала кидаться. И никто их не контролирует, они нападают на людей, детей и животных. А рядом ещё садики! Я лично буду отстреливать этих псов, и мне плевать на закон и то, что они могут быть домашними! Держите своих животных дома, жизнь людей дороже!» — написала автор.

На записи видна стая собак, которая посреди дороги действительно что-то грызёт. При этом слышится довольное поскуливание, а собаки виляют хвостами. Когда стая срывается с места, видно, что на асфальте остается небольшой бесформенный предмет. По всей видимости, псы стащили откуда-то пакет с едой и грызли именно его.