Волгоградцы требуют не отдавать царицынскую водокачку под Дворец Торжеств

Волгоградка Светлана Миронова обратилась к горожанам с инициативой разместить в здании Царицынской водокачки музей водоканала, располагавшийся в соседнем с ней здании и закрытом в связи с возвращением помещения городской администрации.

После реставрации в здании бывшей царицынской водокачки откроется Дворец бракосочетаний

В Центральном районе Волгограда сотрудники ООО «Концессии водоснабжения» на прошлой неделе вывезли экспонаты музея водоканала из зданий старой царицынской водокачки, где планируется построить Дворец Торжеств, а в мае обещали создать арт-музей «Фильтры». Как рассказала V1.ru автор коллективного письма Светлана Миронова, она намерена добиться встречи с губернатором и предложить ему разместить в здании бывшей царицынской водокачки фактически прекративший своё существование музей водоканала.

— Через историю водопровода можно проследить историю города. Планировалось создать музей истории чистой воды «Фильтры» — культурное учреждение совершено нового типа, которое рассказывает историю города не с исторической или художественной стороны — а сквозь призму его коммунального хозяйства, противопоставляя водопровод войне и конфликтам, используя движение воды как символ непрерывного развития, — сообщила волгоградка. — Мы хотим, чтобы в здании Царицынской водокачки был музей, который рассказывает, как устроен город. Чтобы жители города знали не только свою военную историю, но и историю города в целом. Здание Царицынской водокачки является для этого самым лучшим местом, поскольку оно хранит эту историю для своих горожан. Наша индустриальная история — тоже наша история. Во многих городах России и мира существуют музеи воды.

Экспонаты музея вывезли неделю назад на склад

Женщина передаст сегодня письмо, подписанное несколькими десятками волгоградцев, в приёмную губернатора.

— Просим оставить здание Царицынской водокачки городу. В наших руках, в руках жителей — возможность своими силами при поддержке администрации региона создать там культурный центр, который будет важен не только самим жителям, но и станет привлекательным туристическим местом, — говорится в тексте обращения к губернатору. — Просим Вас встретиться с жителями, чтобы мы могли рассказать Вам, какое значение занимает в жизни нашего города этот музей и само здание Водокачки.

В администрации Волгограда сообщили, что музей водоканала может в будущем разместиться в историческом здании.

— Здание «Водокачка (Центральная водоочистительная станция Водоканал)» по ул. имени маршала Чуйкова, 15 находится в собственности муниципалитета, — рассказали в пресс-службе. — После реставрации здание будет открыто для доступа жителей города. В нём планируется открыть Дворец бракосочетаний. Вопрос о размещении экспозиции музея Водоканала в обновленном здании Царицынской водокачки прорабатывается.

В старой водокачке неоднократно проводились фестиваль и арт-проекты

По данным собственного источника в мэрии, инвесторы строительства Дома Торжеств не возражают против размещения экспозиций музея в Царицынской водокачке.

— Такая возможность рассматривается инвестором, но ООО «Концессии водоснабжения» на контакт с ним не выходили и предложений не делали. — сообщил источник в горадминистрации.

Депутат Волгоградской областной думы Руслан Шарифов , которому приписывают планы возведения Дворца Торжеств, комментировать ситуацию отказывается.

— Сейчас я нахожусь в отпуске. И мне не очень удобно разговаривать по рабочим вопросам, — сообщил V1.ru Руслан Шарифов.

Большая часть комплекса Царицынской водокачки в 2017 году была продана за 9,5 миллиона рублей в частные руки из-за долгов МУП «Городской водоканал Волгограда». За эту сумму структуре, аффилированной с одним из депутатов Волгоградской областной думы, ушли здания насосной станции первого и второго подъема, сварочная и механическая мастерские и трансформаторная подстанция. В ближайшее время может быть арестовано и продано за долги и само здание царицынской водокачки.

Помимо водокачки на территории есть еще несколько старых зданий и строений

В ООО «Концессии водоснабжения» сообщили, что будущее музея будет зависеть от решения администрации Волгограда.

— Оснований для нахождения на территории комплекса у музея больше нет. До решения вопроса экспозиция будет законсервирована на складе компании. Мы надеемся, что вопрос будет решен оптимальным способом и с учётом интересов волгоградцев, — поделилась заместитель директора по корпоративным коммуникациям ООО «Концессии Водоснабжения» Ольга Жинжикова. — Царицынская водокачка принадлежит городу и концессиям не передавалась. Она находится на балансе МУП «Городской водоканал Волгограда», и её судьбу решает муниципалитет — как хозяин. Мероприятия на территории водокачки проводились по согласованию с МУП.

В пресс-службе Волгоградской городской думы ранее сообщали, на месте бывшей Царицынской водокачки и соседнего административного здания планировали построить Дворец торжеств. Следом, депутаты отдали под застройку прилегающий к водокачке парк между верхней и нижней террасами Центральной набережной. По официально не подтверждаемым данным, вплоть до спуска с Комсомольской место деревьев займет торговая галерея.