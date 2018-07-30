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Берег не подготовлен и вода плохая: челябинцев предостерегли от купания на «путинском» пляже
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Берег не подготовлен и вода плохая: челябинцев предостерегли от купания на «путинском» пляже 

74.ru 3 часа назад
Фото: 74.ru
На «путинским» пляже возле ДК ЧТПЗ, где в выходные утонул ребёнок, вода плохого качества, а берег не подготовлен для приёма отдыхающих. Купание в этом месте категорически запрещено. Об этом заявил на аппаратном совещании 30 июля председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров.
Плакат с надписью «Купание запрещено» не останавливает челябинцев, и они продолжают отдыхать на привычном пляже
— В прошлом году там была трагедия, и в этом году случилась, — заявил Станислав Мошаров. — Но в том месте берег не подготовлен, вода плохого качества. На пляже запрещено купаться, поэтому нельзя выставлять пост спасателей. Мы ещё раз предупреждаем и родителей, и детей, которые самостоятельно ходят на пляж, не купаться там, где это запрещено.
Глава Челябинска Евгений Тефтелев отметил, что решение о запрете купания на «путинском» пляже принимали сразу несколько специализированных служб. После этого на берегу был установлен плакат с предупреждающей надписью.
— Мы провели несколько исследований, и все специалисты сказали, что нельзя там купаться, — подчеркнул мэр. — Мы ещё раз призываем не пользоваться этим пляжем.
Сегодня в городе действуют несколько официальных пляжей. По словам Станислава Мошарова, все они оборудованы постами. За выходные там удалось спасти шестерых детей.
14 июля на озере Сугояк у посёлка Лазурный утонул восьмилетний мальчик. Ребёнок вместе с отцом и его новой семьёй купался на диком пляже.
На прошлой неделе 74.ru побывал на платных и бесплатных пляжах Челябинска. Мы оценили чистоту, удобство, безопасность каждого из них и подвели результаты тест-драйва.
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