Берег не подготовлен и вода плохая: челябинцев предостерегли от купания на «путинском» пляже

На «путинским» пляже возле ДК ЧТПЗ, где в выходные утонул ребёнок, вода плохого качества, а берег не подготовлен для приёма отдыхающих. Купание в этом месте категорически запрещено. Об этом заявил на аппаратном совещании 30 июля председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров

Плакат с надписью «Купание запрещено» не останавливает челябинцев, и они продолжают отдыхать на привычном пляже

— В прошлом году там была трагедия, и в этом году случилась, — заявил Станислав Мошаров. — Но в том месте берег не подготовлен, вода плохого качества. На пляже запрещено купаться, поэтому нельзя выставлять пост спасателей. Мы ещё раз предупреждаем и родителей, и детей, которые самостоятельно ходят на пляж, не купаться там, где это запрещено.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев отметил, что решение о запрете купания на «путинском» пляже принимали сразу несколько специализированных служб. После этого на берегу был установлен плакат с предупреждающей надписью.

— Мы провели несколько исследований, и все специалисты сказали, что нельзя там купаться, — подчеркнул мэр. — Мы ещё раз призываем не пользоваться этим пляжем.

Сегодня в городе действуют несколько официальных пляжей. По словам Станислава Мошарова, все они оборудованы постами. За выходные там удалось спасти шестерых детей.

14 июля на озере Сугояк у посёлка Лазурный утонул восьмилетний мальчик. Ребёнок вместе с отцом и его новой семьёй купался на диком пляже.

На прошлой неделе 74.ru побывал на платных и бесплатных пляжах Челябинска. Мы оценили чистоту, удобство, безопасность каждого из них и подвели результаты тест-драйва.