Откуда берется газ, стране расскажут байкеры

На Ямал прибыли мотопутешественники из разных городов России и соседних стран. Они проехали 15 городов страны и почти 6 тысяч километров для того, чтобы рассказать о труде газовиков и нефтяников.

— Когда составлял маршрут для слета «Мотополярник», понял, что он проходит через много городов, просто так проехать мимо них нельзя, — говорит Павел Кобяк. — Так появилась идея снять фильм о нефтяниках и газовиках, показать, как живут и работают люди.

Это будет уже третий фильм хард-туриста. Первые два были посвящены путешествиям в Магадан и Монголию. Как назвать ленту, основатель международного движения «Сел и поехал» и автор нескольких тематических книг, еще не решил. В команде Павла девять человек. Режиссер и оператор ведут летопись поездки, героями сюжета на мотоциклах стали друзья-байкеры. Через их впечатления жителям «большой земли» и расскажут об особенностях Севера.

— Опубликовали фотографии из Когалыма в нашей группе, оказалось, что люди не знают, как расшифровывается название компании «Лукойл» (Лангепас, Урай, Когалым, — прим. ред.), а бензином пользуются все, — поясняет Павел. — Тоже самое и с газом, многие включают конфорку, но не в курсе, откуда взялся ресурс.

Байкеры стартовали из Санкт-Петербурга 9 июля. Остановки делали во Владимире, Казани, Екатеринбурге, Югорске, Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Когалыме. Первым ямальским городом для большого привала стал Надым. Вместе с байкерами и съемочной группой познавать все прелести Севера отправилась и семья Павла. Мама и сестра прибыли в Надым самолетом, а вот отец путешествует с самого начала. Правда, Федор Петрович делает это не на байке, а за рулем машины сопровождения. В свои 64 года он поддерживает любую авантюру сына.

— Первый раз Паша позвал меня с собой, когда собирался в Магадан. Аргументы были чуть ли не железные — мы проведем время вместе, я отвлекусь от работы и отдохну. К этой идее я отнесся настороженно, но все-таки согласился на поездку. А потом, как говорится, подсел на «иглу» путешественника, — вспоминает отец Павла Кобяка.

Север путешественник хотел посмотреть давно, в юности служил в Мурманске, но, говорит, это другой север. А эта часть Сибири была для Федора Петровича почти неизвестна. О Ямале он знал немного. Например, что люди отправлялись на полуостров на два-три года, чтобы заработать на машину, а потом так и оставались на всю жизнь.

— Я не могу сказать, что Ямал мне показался каким-то диким краем. Здесь очень комфортно. Дороги хорошие, магазины. Слышал, что у вас отличные условия для воспитания детей. Относительно безопасно, их нестрашно отпускать на улицу, школы и детские сады в шаговой доступности. Еще заранее готовился к встрече с местными комарами и мошками, но представления о них были «цветочками». Когда вчера переехали мост через реку Надым, остановились сделать съемку, и сразу стали их ужином. Видимо, северные насекомые почуяли «свежее мясо».

Среди участников проекта есть и настоящие мотолегенды. Например, Виталий Якоб, путешественник родом из Молдавии. На Ямале байкер уже второй раз, его общий дорожный стаж — более 320 тысяч километров.

— Я уже вышел на восьмой виток вокруг земного шара. Посетил более 100 стран, побывал, наверное, в 95 процентах городов России, — говорит Виталий. — Каждый раз новые открытия, знакомства, встречи с друзьями. Сюда ехал 8 тысяч километров, опять-таки, чтобы встретиться с добрыми друзьями.

Виталий «Витас» из Кишинева и Александр «Центробанк» из Киева, говорят, что для путешественников нет границ и национальностей

Вместе с авторами фильма на Ямал прибыли байкеры из разных уголков. Все они приехали на легендарный слет «Мотополярник», который проходит раз в два года в Ямбурге. Перед съездом многие побывали в Надыме, познакомились с городом и его историей. У каждого на счету тысячи километров пути бензина, кстати, считать топливо у путешественников как-то непринято.

— Это зависит от мотоцикла, особенностей пути, скорости. Но то, сколько бензина уходит на путешествие — самое последнее, о чем думаешь в пути, — говорит Дмитрий Матросов из Тамбова. — У тебя настрой на приключения, встречи с товарищами, знакомства с интересными людьми. Это перекрывает все расходы на топливо.

Команда проекта «Сел и поехал» после Ямбурга отправится обратно, по пути байкеры остановятся в Губкинском, Нефтеюганске, Тобольске и Тюмени. Фильм о том, откуда берутся нефть и газ, планируют показать уже через полгода.