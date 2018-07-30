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На новосибирских водоемах выявили десятки нарушений
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На новосибирских водоемах выявили десятки нарушений 

АиФ-Новосибирск 3 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В НСО выявлены и привлечены к административной ответственности 58 нарушителей правил безопасности при эксплуатации маломерных судов. Спасатели провели 173 профилактических мероприятия с детьми в оздоровительных лагерях. 8196 тысяч граждан обучили правилам безопасного поведения в ходе профилактических рейдов и патрулирований «диких пляжей». Такие результаты у второго этапа профилактической акции «Вода — безопасная территория», которая проходила в Новосибирской области с 23 по 29 июля.
В течение недели участники акции патрулировали места массового отдыха населения на воде, обучали правилам безопасного поведения воспитанников детских оздоровительных лагерей и патрулировали акваторий водоёмов для выявления нарушителей правил эксплуатации маломерных судов. Всего проведено 2030 патрулирований и рейдов. По результатам работы в местах неорганизованного отдыха на водных объектах проведено 2932 профилактических бесед с охватом в 8770 человек. Выявлено и пресечено 32 случая нарушения общественного порядка, 19 человек привлечено к административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на воде.
В необорудованных местах отдыха выставлено 103 мобильных спасательных поста. Для мониторинга обстановки, выявления нарушителей безопасного поведения и оказания помощи были применены беспилотные летательные аппараты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.
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