Российский ниндзя: парень, который может перепрыгнуть сам себя

Этот невероятный российский фрираннер с легкостью заткнет за пояс любого ниндзю: в копилке Эрика уже есть мировой рекорд по паркуру и даже упоминание в Книге рекордов Гиннеса.

Эрик Мухаметшин начинал заниматься трейсингом еще тогда, когда и слова такого в лексиконе русских подростков не было. Тренировки проходили просто для развлечения — Эрик был быстрее и сильнее большинства сверстников, а бесстрашие позволяло ему совершать головокружительные трюки.

Спортсмен признается, что серьезным толчком к развитию стали для него фильмы Джеки Чана. Эрик подолгу разбирал показанные в конце трюки и пытался повторить их самостоятельно.

Пока самым безумным трюком российского ниндзи остается невероятный прыжок с одного здания на другой. От этой затеи Эрика отговаривали все друзья, но сам парень не видел ничего опасного в том, чтобы перескочить восьмиметровую пропасть на высоте десятого этажа.

Технику древних воинов-теней время от времени применяют и на ринге: в ММА подобные трюки выглядят особенно зрелищно.