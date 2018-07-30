Ещё
Российский ниндзя: парень, который может перепрыгнуть сам себя
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Российский ниндзя: парень, который может перепрыгнуть сам себя 

Trendymen 3 часа назад
Фото: Trendymen
Этот невероятный российский фрираннер с легкостью заткнет за пояс любого ниндзю: в копилке Эрика уже есть мировой рекорд по паркуру и даже упоминание в Книге рекордов Гиннеса.
Эрик Мухаметшин начинал заниматься трейсингом еще тогда, когда и слова такого в лексиконе русских подростков не было. Тренировки проходили просто для развлечения — Эрик был быстрее и сильнее большинства сверстников, а бесстрашие позволяло ему совершать головокружительные трюки.
Спортсмен признается, что серьезным толчком к развитию стали для него фильмы Джеки Чана. Эрик подолгу разбирал показанные в конце трюки и пытался повторить их самостоятельно.
Пока самым безумным трюком российского ниндзи остается невероятный прыжок с одного здания на другой. От этой затеи Эрика отговаривали все друзья, но сам парень не видел ничего опасного в том, чтобы перескочить восьмиметровую пропасть на высоте десятого этажа.
Технику древних воинов-теней время от времени применяют и на ринге: в ММА подобные трюки выглядят особенно зрелищно.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»4
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»18
Самые страшные фильмы
Зарубежные группы, которые обожали в СССР45
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
10:32
Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
Кино
03:00
Кто спас «Рабу любви»
Кино
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение