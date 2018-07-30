Дайджест научно-популярных мероприятий 30.07—05.08

Выжил ли кто-то их членов семьи Николая II , как связаны иконы и египетские погребальные портреты, чем похожи Илон Маск Сергей Королев , как попасть на Землю, если заблудился в космосе и зачем нужно больше читать и меньше смотреть в смартфон? Обо всем этом вы узнаете на лекциях и мастер-классах из дайджеста Indicator.Ru.

Древний Египет: колыбель искусств

Феномен древнеегипетского искусства

Зачем идти: послушать об архитектуре, искусстве и ритуалах Древнего Египта, узнать, как Египет древних фараонов превратился в Египет римский и как связаны между собой раннехристианские иконы и египетские погребальные портреты.

Кто рассказывает: кандидат культурологии, основатель культурного центра «Пунктум» Валерия Косякова.

Когда: 30 июля с 18:00 до 19:30 Где: Российская государственная библиотека для молодежи (Москва, ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1).

Стоимость: бесплатно, подробности на сайте библиотеки.

Дилетантские чтения. «Историческая генетика: захоронение останков царской семьи»

Генетический след последнего российского императора

Зачем идти: узнать, оправдались ли надежды монархистов и выжил ли кто-то их членов семьи Николая II, как на этот вопрос отвечает современная экспертиза и как проводятся генетические исследования.

Когда: 31 июля с 19:00 до 21:30 Где: лекторий Исторического музея (г. Москва, Красная площадь, д. 1).

Стоимость: 700 рублей, купить можно на сайте музея.

Наш звездный адрес

Космическая прописка

Зачем идти: узнать, где во Вселенной находится наша планета, как вернуться домой на Землю, если вы потерялись в космосе, что у нас находится по соседству и какой адрес сообщить другу-инопланетянину, если он хочет отправить вам посылку.

Когда: 1 августа с 18:00 до 19:00 Где: Санкт-Петербургский планетарий (Санкт-Петербург, Александровский парк, д.4).

Стоимость: 400 рублей в день мероприятия и 200 рублей, если купить на сайте Планетария.

Лекция «Жизнь как система автокаталитических реакций»

Как стать человеком

Зачем идти: узнать, что такое автокаталитические реакции и как они связаны с эволюцией, послушать о об организации эволюционных процессов (от биологических до социальных) и узнать, как продукт может стимулировать собственное образование, улучшая при этом окружающую среду.

Когда: 1 августа с 17:30 до 20:00 Где: библиотека «На Стремянной» (Санкт-Петербург, Стремянная ул., д. 20).

Стоимость: бесплатно, подробнее читайте на сайте библиотеки

Фильм «С Земли во Вселенную»

Путешествие к звездам

Зачем идти: узнать об истории астрономических открытий от древнегреческих астрономов до современных телескопов, попытаться понять, где наше место в космосе и немного приблизиться к постижению Вселенной.

Когда: 2 августа с 15:30 до 16:00 Где: Музей «Экспериментаниум» (Москва, пр. Ленинградский, д. 80, к. 11).

Стоимость: 250 рублей, купить билет можно на сайте «Экспериментаниума».

Догонит ли Маск Королева?

«Мы будем делать ракеты как сосиски!»

Зачем идти: узнать, что объединяет Илона Маска и Сергея Королева, почему они так похожи и что еще нужно сделать Маску, чтобы «догнать» советского конструктора.

Кто рассказывает: член Федерации космонавтики России Андрей Емельянов

Когда: 3 августа с 19:00 до 21:00 Где: лекторий Yota Lab (Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74Х).

Стоимость: 200 рублей, купить билет можно на сайте лектория.

Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.