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Мэр Локоть о Дне ВДВ: «Верим, что город устоит»
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Мэр Локоть о Дне ВДВ: «Верим, что город устоит» 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске готовятся к очередному празднованию Дня Воздушно-десантных войск, который пройдёт 2 августа.
«Готовимся ко 2 августа, Дню ВДВ, — сообщил мэр Анатолий Локоть 30 июля во время аппаратного совещания в областном правительстве. — Верим, что город устоит».
Возложение венков на Монументе Славы начнётся 2 августа в 10:00. Остальная мероприятия традиционно пройдут в Центральном парке.
«На самом деле по программе практически ничего не изменилось. Только будет полпред ещё, — уточнила главный специалист отдела военно-патриотической, спортивной работы и связей с общественностью отделения ДОСААФ в Новосибирской области Елена Хлыстова. — Выставка оружия будет, выставка техники, будет больше детских программ».
29 июля свой профессиональный праздник отметили моряки. Мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского Флота проходили на Михайловской набережной.
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