Мэр Локоть о Дне ВДВ: «Верим, что город устоит»

В Новосибирске готовятся к очередному празднованию Дня Воздушно-десантных войск, который пройдёт 2 августа.

«Готовимся ко 2 августа, Дню ВДВ, — сообщил мэр Анатолий Локоть 30 июля во время аппаратного совещания в областном правительстве. — Верим, что город устоит».

Возложение венков на Монументе Славы начнётся 2 августа в 10:00. Остальная мероприятия традиционно пройдут в Центральном парке.

«На самом деле по программе практически ничего не изменилось. Только будет полпред ещё, — уточнила главный специалист отдела военно-патриотической, спортивной работы и связей с общественностью отделения ДОСААФ в Новосибирской области Елена Хлыстова. — Выставка оружия будет, выставка техники, будет больше детских программ».

29 июля свой профессиональный праздник отметили моряки. Мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского Флота проходили на Михайловской набережной.