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В десятый раз вручена Всероссийская премия «Хранители наследия»
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В десятый раз вручена Всероссийская премия «Хранители наследия» 

АртГид 3 часа назад
Фото: АртГид
27 июля 2018 года в Музее-усадьбе «Архангельское» состоялась церемония вручения X премии «Хранители наследия». Премия учреждена Региональным общественным фондом изучения наследия П. А. Столыпина, она вручается ежегодно и присуждается за выдающиеся заслуги и личный вклад в дело сохранения историко-культурного наследия народов Российской Федерации. В номинации «Личность» (согласно положению о премии, присуждается рядовым гражданам, общественным деятелям за активную позицию и подвижничество в деле сохранения историко-культурного наследия) премия вручена Александру Шкурко, президенту Государственного исторического музея. Заместитель председателя Самарского регионального отделения ВООПИиК Андрей Кочетков стал лауреатом в номинации «Возрождение» (за достижения в области реставрации исторических, духовных ценностей, памятников культуры и архитектуры), в рамках его проекта «Том Сойер фест» волонтерами были восстановлены 29 старых домов в 11 городах России. Премии в номинации «Целеустремление» удостоен Константин Богданов, руководитель экспедиционного проекта «Затопленные святыни Мологского края», исследующего акватории затопленных городов и сел Рыбинского водохранилища. Светлана Мисочник, директор Государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока, стала лауреатом премии в номинации «Созидание». За разработку проектов реставрации на объектах Ленинградской области премией в номинации «Историческая память» награждена Ирэн Хаустова, архитектор, реставратор с 53-летним стажем реставрационной деятельности. Приз в номинации «Доброволец» получил бывший директор краеведческого музея в поселке Ревда Мурманской области Иван Вдовин за организацию строительства защитного деревянного ребристого купола, который сооружают благотворители и волонтеры для деревянной часовни Рождества Христова XVII века. В номинации «Верность делу» отмечена директор Великоустюгского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Антонина Андреева. Приз в номинации «Хранитель» вручен Надежде Бережной, искусствоведу, эксперту по вопросам атрибуции российского и европейского фарфора, более 40 лет проработавшей в Музее-усадьбе «Архангельское».
Источник: пресс-служба Министерства культуры РФ
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