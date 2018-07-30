Амаль Клуни впервые показала ноги в мини-шортах

Звезда изменила своему элегантному стилю.

Супруга Джорджа Клуни , хоть и сделала карьеру в юриспруденции, а не в шоу-бизнесе, вполне может поспорить красотой с самыми известными голливудскими дивами. И одно из неоспоримых достоинств Амаль — ее потрясающее чувство вкуса.

В обществе она появляется либо в шикарных вечерних туалетах в пол с открытыми плечами, либо в безупречных деловых нарядах, которым может позавидовать любая первая леди. Но на отдыхе (звездная пара сейчас проводит каникулы на озере Комо) такие туалеты были бы явно неуместны. Поэтому едва ли не впервые фотографы запечатлели Клуни в микрошортах.

Амаль Клуни, Джордж Клуни с друзьями

Амаль Клуни, Джордж Клуни

Надо сказать, что и тут чувство стиля ей не изменило: ярко-желтые шортики Клуни уравновесила длинной закрытой туникой с абстрактным неброским принтом. Выглядела мама двоих детей на все сто, и шагающий рядом муж наверняка ей гордился.

Да и ножки у Амаль — просто загляденье! Сложно поверить, что еще недавно молодая мамочка переживала из-за лишнего веса. Амаль Клуни, впервые ставшая мамой в июне прошлого года, всю беременность оставалась такой же хрупкой и точеной, как и до зачатия.

А вот после родов своей формой была очень недовольна. Как сообщили инсайдеры зарубежным изданиям, Амальбыла просто в панике из-за того, что не может вернуться в дородовую форму. А знаете, сколько у нее было лишнего? 900 граммов. Да-да, меньше килограмма — но для Амаль это критично.

«Она обычно весит 54 килограмма с небольшим. А после родов вес перевалил за отметку 55 кг, и Амаль чувствует себя неуютно», — рассказывал источник.

Чтобы сбросить этот несчастный килограмм, жена Клуни даже обратилась за помощью к известному диетологу и стилисту Рейчел Зои. И похоже, ей удалось похудеть даже больше, чем она хотела. По крайней мере, микрошорты подчеркнули ее небывалую стройность. Надевала бы она их чаще! Хотя и вечерние платья Амаль тоже потрясающи.

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