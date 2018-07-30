От Шнура до Бузовой: самые богатые российские селебрити по версии Forbes

Журнал Forbes в который раз отвечает на самый частый вопрос современности: «Сколько ты зарабатываешь?».

Теперь в его список вошли самые главные российские селебрити по количеству доходов, упоминаний в СМИ и частоте поисковых запросов в 2018 году. Посмотрим, кто оседлал шоу-бизнес по полной.

Заработал: $5,9 млн Популярный российский исполнитель и продюсер множества успешных проектов на российской эстраде Валерий Меладзе занял 15 строчку в списке Forbes. Меладзе ежегодно получает музыкальные премии, такие как «Песня года», «Золотой граммофон», «Певец года» и другие заслуги перед отечественной сценой. Также артист выступает в роли наставника на телепроекте «Голос. Дети» вместе с певицей Пелагеей и рэпером Бастой.

Заработал: $3,6 млн Популярный рэпер Егор Крид хоть и заработал гораздо меньше Валерия Меладзе, однако обошел грузинского певца по количеству запросов в «Яндексе» . Рэпера искали в интернете в пять раз чаще, чем Меладзе. В конце концов, просмотры конвертируется в доллары, так что 14 позиция здесь полностью оправдана.

@egorkreed

Поэтому если Егор Крид не перестанет радовать молодое поколение своими треками про гуччи и сучек, то очень вероятно, что ему удастся забраться повыше в российском списке Forbes.

Заработал: $10 млн У российского хоккеиста Евгения Кузнецова почти в три раза больше денег, чем у Егора Крида. Правда, пользователи сети искали спортсмена в интернете в 110 раз реже, чем рэпера.

@kuzy092

Отсюда можно сделать два вывода. Во-первых, в нашей стране рэп популярнее хоккея, а во-вторых, поисковые запросы «Яндекса» сегодня на вес золота.

12. Би-2 Заработали: $6,7 млн Музыканты из группы Би-2 очутились на 12-й строчке в списке самых главных российских селебрити по версии Forbes. Несмотря на то, что СМИ в этом году довольно мало распространялись о творчестве музыкального коллектива, в 2017 году группа получила целых пять музыкальных премий, и тогда же презентовала десятый студийный альбом под названием «Горизонт событий».

@b2band

Заработал: $6,5 млн Коленька Басков вплотную подступился к десятке самых главных российских селебрити по версии Forbes, однако ему не хватило каких-то нескольких тысяч упоминаний в СМИ и поисковых запросов в «Яндексе».

@nikolaibaskov

Николай Басков ежегодно получает премии «Золотой граммофон» и «Песня года», а также участвует во множестве телевизионных проектов. Теперь, чтобы подняться в списке Forbes чуть выше, певцу придется стать ближе к молодежи, как это сделал его коллега Филипп Киркоров

Заработала: $1,4 млн Журналистка, телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак тоже вошла в десятку самых главных отечественных звезд.

@xenia_sobchak

Несмотря на то, что она заработала не очень много денег в этом году, по количеству поисковых запросов в «Яндексе» Собчак может смело посоревноваться с Егором Кридом.

Заработал: $7,4 млн Солидные доходы Михайлова и его всеобщее признание на отечественной эстраде помогли музыканту заработать репутацию одной из главных звезд современности.

@stas_mihailoff

Артист, как и многие его вышеупомянутые коллеги, получает музыкальные премии, выступает по телевизору и выпускает альбомы. Все, как положено.

Заработал: $9,5 млн Как можно было уже догадаться, такие деньги под силу заработать либо хоккеистам, либо людям с очень узнаваемыми фамилиями, поэтому Евгений Малкин закономерно является хоккеистом.

@e.malkin71geno

Несмотря на то, что спортсмен нередко фигурирует в СМИ, для многих людей в нашей стране имя Егора Крида по-прежнему звучит более знакомо.

Заработал: $7,7 млн Можно сказать, что Дима Билан в этом году сорвал настоящий джекпот. Заняв седьмое место и заработав 7,7 млн долларов, ему смело можно присвоить число 777 в качестве счастливого и не прогадать.

@bilanofficial

Заработала: $3,9 млн Универсальная медийная персона Ольга Бузова ворвалась в отечественное селебрити-пространство с колоссальными цифрами по поисковым запросам в «Яндексе». Например, Егору Криду надо будет устроить государственный переворот, чтобы его искали в интернете так же часто.

@buzova86

В 2018 году Бузову в «Яндексе» искали почти 30 млн раз, и это абсолютный рекорд в списке Forbes.

Заработал: $8,5 млн Популярному телеведущему Ивану Урганту удалось открыть топ-5 главных селебрити в российском медийном пространстве.

@urgantcom

Помимо того, что телеведущий работает над самым актуальным лейт-найт шоу на телевидении, он также снимается в документальных фильмах, проводит дорогие мероприятия и снимается в отечественном кино.

Заработал: $8,2 млн Музыкант Григорий Лепс является автором одних из самых актуальных шлягеров для всего российского народа. Чего только стоит «Рюмка водки на столе», которая звучит из каждого караоке-бара в любом уголке нашей необъятной страны.

@gvleps

Неудивительно, что Лепс забрался так высоко в рейтинге Forbes.

3. Филипп Киркоров

Заработал: $8,9 млн Филипп Киркоров сделал очень грамотный ход, выпустив клип «Цвет настроения синий». Теперь он стал ближе к молодому поколению, и его можно назвать универсальным артистом, который поет для любых категорий граждан нашей страны.

@fkirkorov

Заработал: $13,9 млн Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров по праву считается одним из самых главных артистов современности. Практически ему одному разрешено материться на ответственных мероприятиях, где люди в пиджаках стоят с серьезными лицами.

@shnurovs

Шнур является отличным примером, как на жемчужине русского языка можно сделать очень много долларов.

Заработал: $14,5 млн Обладатель Кубка Стэнли, невозмутимый хоккеист и отвязный тусовщик Александр Овечкин второй год подряд занимает первое место в списке Forbes.

@aleksandrovechkinofficial

Судя по деятельности первых лиц в рейтинге Forbes, на вопрос «Как заработать денег русскому?» можно дать простой ответ: «Материться и играть в хоккей».