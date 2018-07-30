Литературный дар: блогер и его зрелищные инсталляции в виде десятков книг

Блогер из Румынии по имени Джеймс Тревино держит собственную библиотеку, которая включает в себя более тысячи книг.

Однако он использует их не только по назначению, но и для эффектных инсталляций по мотивам произведений популярной культуры и просто качественной литературы.

Здесь и далее фото @james_trevino

Например, Тревино воспроизводил эпизоды из « Гарри Поттера », «Властелина колец», а также фильмов «Трансформеры», «Железный человек» и многих других картин.

Яркие инсталляции блогер делает в тандеме со своей подругой Элизабет Саган. По словам Тревино, на то, чтобы создать одну фотографию уходит от двух до трех часов. Элизабет занимается расстановкой книг, а уже потом Джеймс входит в кадр и зрелищно позирует, погружаясь в сюжет.

Сейчас на блогера подписано почти 150 тысяч человек в инстаграме, и он полностью отдает себя литературному арт-проекту.

В беседе изданию Business Insider Тревино рассказал, что недавно получил юридическое образование, но пока не решил работать по специальности и некоторое время будет заниматься любимым хобби.

Блогер также признался, что в раннем возрасте ненавидел читать и даже выбрасывал некоторые книги, которые ему давали родители.

Однако все изменилось, когда в 13 лет он познакомился со вселенной Гарри Поттера. С того момента он начал увлекаться чтением и уже не смог остановиться.

Остальные фото Джеймса Тревино смотрите в нашей галерее: