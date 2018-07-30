Ещё
Литературный дар: блогер и его зрелищные инсталляции в виде десятков книг
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Литературный дар: блогер и его зрелищные инсталляции в виде десятков книг 

PlayboyRussia.com 2 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Блогер из Румынии по имени Джеймс Тревино держит собственную библиотеку, которая включает в себя более тысячи книг.
Однако он использует их не только по назначению, но и для эффектных инсталляций по мотивам произведений популярной культуры и просто качественной литературы.
Здесь и далее фото @james_trevino
Например, Тревино воспроизводил эпизоды из «Гарри Поттера», «Властелина колец», а также фильмов «Трансформеры», «Железный человек» и многих других картин.
Яркие инсталляции блогер делает в тандеме со своей подругой Элизабет Саган. По словам Тревино, на то, чтобы создать одну фотографию уходит от двух до трех часов. Элизабет занимается расстановкой книг, а уже потом Джеймс входит в кадр и зрелищно позирует, погружаясь в сюжет.
Сейчас на блогера подписано почти 150 тысяч человек в инстаграме, и он полностью отдает себя литературному арт-проекту.
В беседе изданию Business Insider Тревино рассказал, что недавно получил юридическое образование, но пока не решил работать по специальности и некоторое время будет заниматься любимым хобби.
Блогер также признался, что в раннем возрасте ненавидел читать и даже выбрасывал некоторые книги, которые ему давали родители.
Однако все изменилось, когда в 13 лет он познакомился со вселенной Гарри Поттера. С того момента он начал увлекаться чтением и уже не смог остановиться.
Остальные фото Джеймса Тревино смотрите в нашей галерее:
PlayboyRussia.com: последние новости
«Мое выступление не состоится»: реакция сети на бойкот «Нашествия» из-за милитаризма Мания все уничтожать: художник концептуально взрывает воздушные шары (и не только) От Шнура до Бузовой: самые богатые российские селебрити по версии Forbes
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»4
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»18
Самые страшные фильмы
Зарубежные группы, которые обожали в СССР45
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
10:32
Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
Кино
03:00
Кто спас «Рабу любви»
Кино
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение