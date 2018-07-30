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Из-за аномальной жары в центре Петербурга выросли дикие тыквы
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Из-за аномальной жары в центре Петербурга выросли дикие тыквы 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Петербуржцы в этом году наблюдают не только непривычно жаркое лето, но и сопутствующие ему маленькие чудеса. Так, на набережной речки Мойки были замечены сами собой зацветшие и давшие плоды дикие тыквы. О необычной находке сообщила участница сообщества «Красивый Петербург» в ВКонтакте Екатерина Ильина.
— Интересно, если такое жаркое лето в Петербурге продолжится, может на газонах и более диковинные овощи-фрукты из косточек прорастут? — шутят администраторы группы.
А было бы неплохо. Представить себе променад по набережной Северной столицы, во время которого можно сорвать пару абрикосов со склонившихся поз зноем ветвей, уже не так сложно, согласны?
Синоптики, к слову, мечтающих о привычном холодном ветре утешить пока не могут. В качестве спасения от изнурительной жары, доходящей до 30 градусов выше нуля, предлагается чаще выезжать за город — водоемы прогрелись до приятной температуры в 23 градуса.
Ранее Пятый канал рассказывал о других способах пережить жару, атаковавшую регионы России этим летом.
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