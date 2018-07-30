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Второй фестиваль фотоискусства «Глубина резкости» пройдёт во Владивостоке
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Второй фестиваль фотоискусства «Глубина резкости» пройдёт во Владивостоке 

Prim.News 22 минуты назад
Фото: Vladnews.ru
Организатор фотофестиваля — «Приморский краевой центр народной культуры».
12, 17, 18 и 19 августа во Владивостоке пройдет Второй фестиваль фотоискусства «Глубина резкости». Фестиваль приурочен к Всемирному дню фотографии, и в 2018 году посвящен 80-летию Приморского края.
В фестивале могут принять участие как профессиональные фотографы, так и фотолюбители со всего Приморского края. Мероприятия пройдут на четырех площадках:
12 августа в 10.00 в библиотеке «БУК» (ул. Светланская,55) стартует фотокросс — соревнование фотолюбителей, в котором нужно за пять часов выполнить три творческих задания. Победители будут награждены памятными призами.
17 августа в 17.00 в выставочном зале ГАУ ПКЦНК (ул. Пушкинская,25) пройдет торжественное открытие выставки лучших работ краевого фотоконкурса «Глубина резкости», награждение победителей конкурса и музыкальная программа.
18 августа с 13.00 до 18.00 на Арбате развернется «фотосушка» — выставка фотографий под открытым небом, в которой может принять участие любой желающий. Достаточно принести распечатанные фотоработы и подвесить их в специальной зоне на веревку с помощью бельевых прищепок. С обратной стороны фотографии можно подписать или оставить пожелание их будущему обладателю. Согласно традициям «фотосушки» любой желающий может забрать себе понравившиеся фотографии взамен на свои.
18-19 августа с 10.00 до 18.00 в коворкинге DOM (ул. Тигровая,30) пройдут мастер-классы и лекции по фотографии, в том числе с участием московского фотографа Евгения Уварова, а также показ кино о фотографии и тест-драйв фототехники.
Регистрационный взнос предусмотрен только на образовательные программы, все остальные мероприятия бесплатные для всех желающих. Организаторы оказывают помощь в поиске бюджетных вариантов проживания и бронировании жилья. Подробная программа фестиваля и условия участия опубликованы на сайте glubrez.ru. Телефон для справок +79025244993.
Организатор фотофестиваля «Глубина резкости» — государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры».
Фотоотчёт с прошлого фотофестиваля
[See image gallery at prim.news]
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