Во Владивостоке откроется выставка «Улица Дальнего Востока»

МОСКВА, 30 июля. / ТАСС /. Во Владивостоке октроется выставка «Улица Дальнего Востока». С 11 по 13 сентября выставка будет открыта для участников и гостей IV Восточного экономического форума (ВЭФ), 14–16 сентября доступ на «Улицу Дальнего Востока» будет открыт для всех желающих.

Выставка является комплексным проектом, призванным продемонстрировать участникам и гостям форума особенности регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, культурные традиции и туристские возможности, способствовать укреплению хозяйственных и гуманитарных связей, наращиванию экспорта и привлечению въездного турпотока.

Мероприятия выставки пройдут на острове Русский — на территории набережной бухты Аякс (ландшафтно-парковая зона ДВФУ).

Во время проведения Восточного экономического форума состоится торжественная церемония открытия выставки и праздничный концерт.

На открытой выставочной экспозиции Минпромторг России совместно с холдингом «Вертолеты России» представят проект перспективного многоцелевого вертолета Ка-62.

Планируется проведение молодежного трека с познавательной и образовательной программой, а также спортивных мероприятий при участии Минспорта России, в том числе Международного турнира по го, международного турнира по мас-рестлингу на Кубок УК «Колмар» и сдачи нормативов ГТО.

На «Улице Дальнего Востока» будет работать рыбный рынок при поддержке Росрыболовства . На нем будет представлена продукция ведущих рыбных хозяйств, рыболовецких и рыбообрабатывающих компаний из регионов ДФО. Гости и участники форума смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению краба и гребешка.

На площадке Минприроды России гости смогут познакомиться с проектами по восстановлению популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.

На мини-стендах заповедников и национальных парков можно будет забронировать туры, узнать о возможностях для посетителей и инвесторов. Посетители экопарка смогут пройти по экологической тропе — маршруту, повторяющему контуры Дальневосточного федерального округа, и познакомиться с особенностями природы каждого региона.

Будут организованы ежедневные концертные программы субъектов Дальневосточного федерального округа, при поддержке Минкультуры России пройдут показы кассовых российских и зарубежных фильмов на открытой площадке. В специальном павильоне для трансляции фильмов в формате 360° с использованием очков виртуальной реальности посетители смогут побывать в самых красивых и труднодоступных местах, расположенных в заповедниках и национальных парках ДФО.

В прошлом году выставку посетили более пятидесяти тысяч человек. «Дальний Восток вдохновляет. Наш регион сегодня — это территория новых возможностей, перспектив и масштабных проектов. И выставка „Улица Дальнего Востока“ знакомит гостей со всем, чем живет наш богатый край. Уверен, каждый откроет здесь для себя что-то свое», — отметил министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Козлов