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4 августа Приморье отпразднует «День Бикина»
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4 августа Приморье отпразднует «День Бикина»
АиФ-Владивосток
2 часа назад
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АиФ-Владивосток
В национальном парке «Бикин» полным ходом идет подготовка к ежегодноу фестивалю «День Бикина». В 2018 году он пройдёт 3 и 4 авгута.
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