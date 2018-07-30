В День города в Костроме пройдет фестиваль флористики

12 августа в Костроме состоится фестиваль-конкурс флористики «Город открытых сердец», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Флористы смогут показать свое мастерство и подарить любимому городу на 866-летие самый красивый букет.

Состоится фестиваль в Ботниковском сквере, где мастера своего дела и начинающие флористы представят букеты и цветочные композиции.

Конкурс проходит по двум номинациям: «Сердечный букет для любимого города» и «Сердечный букет любимому человеку».

Принять участие в мероприятии могут коллективы организаций и предприятий, детско-юношеских центров, средних и высших учебных заведений, активные жители города. Заявки можно подать по телефону: 31-43-39 или e-mail: mbu. v@mail.ru.

Регистрация начнется 12 августа в 10:00, открытие фестиваля — в 11:00.