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В День города в Костроме пройдет фестиваль флористики
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В День города в Костроме пройдет фестиваль флористики 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
12 августа в Костроме состоится фестиваль-конкурс флористики «Город открытых сердец», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Флористы смогут показать свое мастерство и подарить любимому городу на 866-летие самый красивый букет.
Состоится фестиваль в Ботниковском сквере, где мастера своего дела и начинающие флористы представят букеты и цветочные композиции.
Конкурс проходит по двум номинациям: «Сердечный букет для любимого города» и «Сердечный букет любимому человеку».
Принять участие в мероприятии могут коллективы организаций и предприятий, детско-юношеских центров, средних и высших учебных заведений, активные жители города. Заявки можно подать по телефону: 31-43-39 или e-mail: mbu. v@mail.ru.
Регистрация начнется 12 августа в 10:00, открытие фестиваля — в 11:00.
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