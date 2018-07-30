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«Ростелеком» приглашает омичей в кругосветку на «Флору-2018»
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«Ростелеком» приглашает омичей в кругосветку на «Флору-2018» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
«Ростелеком» в Омске ждёт горожан на ежегодной выставке зелёного строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2018».
Она состоится 4 августа на территории историко-архитектурного комплекса «Омская крепость». «Ростелеком» организует для гостей мероприятия зону отдыха по увлечениям и большую развлекательную программу, где каждый час будет проводиться розыгрыш ценных подарков.
Темой цветочной выставки станет путешествие вокруг света. Все композиции будут посвящены странам Азии, Европы, Австралии, Северной и Южной Америки. Омичи смогут познакомиться с культурой, традициями, национальным колоритом Японии, Китая, Индии, Швеции, Шотландии, Узбекистана, Великобритании, Испании, Франции и Мексики.
На площадке «Ростелекома» гостей праздника встретит инсталляция в виде воздушного шара, на котором можно «отправиться» в кругосветное путешествие. Здесь будет организована фотозона. За самый оригинальный снимок с шаром, выложенный в соцсети, омичи и гости города смогут прямо на празднике получить от провайдера сувенир. Для тех, кто предпочитает подвижные развлечения, сотрудники проведут интерактивные игры.
На игровой площадке в надувном шатре можно будет отдохнуть на баблах. Для самых маленьких предусмотрена детская зона с фломастерами и раскрасками. Все желающие смогут познакомиться с популярным символом «Ростелекома» — интеллектуальным роботом МАКСом. Он любит фотографироваться, делиться информацией о преимуществах использования быстрого интернета и многом другом.
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