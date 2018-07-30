В Арзамасе прошел фестиваль «Арзамасские купола»

фото арзамас.рфВ Арзамасе прошел фестиваль «Арзамасские купола»По благословлению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия с 29 июля по 1 августа 2018 года в городе Арзамасе Нижегородской области проходит IX международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола», в котором принимают участие представители разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья старше 18 лет. Его организаторами являются Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского, Нижегородская Митрополия Русской Православной Церкви и администрация Арзамаса.

«В этом году ещё и символичен тот факт, что начало проведения конкурса практически совпало с празднованиями 1030-летия Крещения Руси, и вы находитесь в поистине святом месте, в Арзамасе небывалое количество храмов и почти все действующие, и рядом с нами находится Четвёртый удел Пресвятой богородицы — Дивеево, как раз накануне дня рождения всеми почитаемого Серафима Саровского», — отметил мэр.

«Я хочу пожелать всем мира и добра, душевного спокойствия, благополучия.

В добрый путь, дорогие друзья!

И пусть вам сопутствует путеводная звезда ангела хранителя», — сказал он в завершении».30 июля в 9 часов утром после молебна состоится торжественное открытие фестиваля и второй конкурсный день, в ДК « Ритм», и 19-00 на Соборной площади города состоится награждение победителей и гала-концерт лауреатов и дипломантов фестиваля.

31 июля участники и гости фестиваля поедут на экскурсию в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, а по возвращении в Арзамас примут участие в концертной программе в парке им. Гайдара. 1 августа, в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре желающие смогут принять участие в Патриаршей службе, исповедоваться и причаститься.