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Джонатан Рис-Майерс ответил на обвинения в алкогольной зависимости
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Джонатан Рис-Майерс ответил на обвинения в алкогольной зависимости 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Звезда сериала «Викинги» привел неоспоримый аргумент в качестве доказательства отсутствия алкогольной зависимости. Оказывается, у актера индивидуальная непереносимость к спиртному.
В начале месяца Джонатана преследовала череда неприятностей: сначала он поссорился с женой, а затем Риса-Майерса, раскуривавшего электронную сигарету в состоянии алкогольного опьянения, удалили с борта самолета. В интервью журналу «Event» актер прокомментировал произошедшее. Мужчина пояснил, что в сложившейся ситуации сам себя подвел, добавив, что даже вкус алкоголя ему ужасно неприятен.
Джонатан рассказал: «Я буду первым человеком, испытывающим случаи рецидива с алкоголем. Я не страдаю алкоголизмом — у меня наблюдаются аллергические реакции каждый раз, как я употребляю спиртное. Как только я перестаю пить, я об алкоголе больше не вспоминаю. Но это не значит, что проблемы не существует. Когда я выпиваю, последствия просто разрушительные. Но тяги к алкоголю я не испытываю».
Рис-Майерс пояснил, что в тот злополучный день во время перелета из Перу случилось много расстроивших его событий, что и привело к заказу выпивки. Сначала авиакомпания не могла отправить Джонатана и его супругу в Лос-Анджелес из-за проблем на линии. Маленький ребенок звезды все время плакал по причине режущихся зубов. Когда актер с семьей, наконец, оказался в самолете, он заказал у стюардессы выпивку, что вызвало гнев у жены.
Супруга Джонатана сообщила, что в последнее время срывы случаются все чаще. Рис-Майерс сильно увлекся алкоголем в сентябре прошлого года, когда узнал, что вторая беременность его жены, Мары Лейн, прервалась.
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