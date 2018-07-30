В день 295-летия Екатеринбурга в Академическом районе пройдет фестиваль «Добрососедство»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. День города — 295-летие Екатеринбурга — отметят в Академическом районе 18 августа 2018 года большим праздником-фестивалем «Добрососедство» (0+). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе АО «РСГ Академическое».

"Окунуться в атмосферу настоящего летнего отдыха станет возможным на празднике Дня города. Центр Академического превратится в жаркий курорт с шезлонгами, золотым песком и пляжными зонтами. На большой сцене выступит множество талантливых коллективов и популярных групп Екатеринбурга, а хэдлайнерами праздника станут группа «Звери» и Светлана Лобода ", — сообщили в службе. Там уточнили, что фестиваль «Добрососедство» назван «Путёвка в лето» не случайно — на сцене пройдет множество розыгрышей, главным призом станет путёвка в лето для всей семьи от TEZ tour. Весь день с 13:00 до 21:00 гостей ждет множество развлечений: вело— и мотошоу, стена совместного творчества, маркет-ярмарка летних продуктов и зона пикника, где можно продегустировать свежеприготовленные блюда вместе со своими друзьями и соседями.

"Каждый житель «Академического» сможет стать звездой праздника и сняться в видеоролике, который будет транслироваться с главной сцены. Также на фестивале будет представлен новый формат консультаций «Фестиваль ипотек», где все желающие смогут получить всю необходимую информацию и оформить ипотеку прямо на празднике по специальным условиям", — сообщают в пресс-службе.

Гостей ждут квесты с интересными заданиями и экскурсии по новым домам района, яркие фотозоны, флэшмобы, пляжные развлечения: бадминтон, батуты, пляжный футбол и волейбол. «Атмосфера карнавала, уличные артисты, музыканты, фокусники, жонглеры, ходулисты и оркестр — все это на фестивале Дня города в Академическом „Путевка в лето“, — рассказали организаторы.

О районе „Академический“

Район Академический — крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером — группой компаний „КОРТРОС“ (до ребрендинга в марте 2013 года — девелоперская компания „Ренова-СтройГруп“). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры — 4 млн кв. м. Архитекторы проекта — бюро Valode & Pistre architectes. Строительство района будет осуществляться до 2025 года.

»Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов КОТ, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена «Серебряного диплома» XIV Международного фестиваля «Зодчество 2006», на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

АО «РСГ Академический».

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