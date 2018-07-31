Лебедев предложил проводить в России ежегодный турнир с лучшими командами мира 

Руководитель высшего совета ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил проводить в России ежегодные турниры с участием лучших команд мира. Лебедев считает, что подобные соревнования будут для страны экономически выгодными, учитывая успешный опыт проведения Олимпиады-2014 и чемпионата мира—2018.
«Центробанк опубликовал обзор «Экономика: факты, оценки, комментарии», в котором говорится, что благодаря чемпионату мира по футболу оборот розничной торговли вырос на 3%, а экспорт — на 6% в годовом сопоставлении. Это достаточно серьёзные для экономики любой страны цифры, а для нас особенно важны новые источники доходов — на фоне заявленной правительством нехватки средств на выплату пенсий. В этом месяце стало окончательно понятно, что к главным «экспортным товарам» нашей страны, среди которых энергоносители, зерно, оружие и балет, можно смело добавить ещё одно важное умение: проведение спортивных первенств мирового уровня. Успех чемпионата мира по футболу не подвергается сомнению даже откровенными врагами нашей страны. Россия и футбол летом 2018 года стали синонимами. Этим успехом нужно пользоваться, пока конкуренты не сделали своего шага. Предлагаю с 2019 года проводить ежегодно в России большой футбольный праздник под условным названием «Все звёзды футбола» — RussiaFotballAllStars. Приглашать к нам самых известных игроков — действующих и ветеранов, самые крутые клубы со всего мира, легендарные сборные. А дальше всё зависит от фантазии организаторов: сборная звёзд Европы против сборной звёзд Южной Америки? Звёзды ЧМ-1998 против звёзд ЧЕ-2000? Сборная Германии образца 2014 года против сборной мира? Сборная Исландии против московского «Локомотива»? У нас гарантированно будет и туристический поток, и работа для построенных к прошедшему чемпионату мира стадионов, и продвижение России в мире, и рост экспорта и розничного оборота — а значит, увеличение доходов бюджета. Разумеется, организационные расходы должны взять на себя частные инвесторы, а не государство. Со стороны властей нужно будет только продолжить работу по упрощению въезда в Россию и по стимулированию въездного туризма. Главное — не откладывать реализацию идеи в долгий ящик, иначе нам опять придётся не творить мировую спортивную повестку, а в очередной раз опровергать безосновательные, но поддержанные всей мощью мировых СМИ обвинения», — написал Лебедев в своём блоге.