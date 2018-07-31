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Лебедев предложил проводить в России фестиваль «Все звезды футбола»
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Лебедев предложил проводить в России фестиваль «Все звезды футбола» 

SPORT24.ru 40 минут назад
Член исполкома РФС и депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев предложил каждый год проводить в России футбольный фестиваль.
«Предлагаю с 2019 года проводить ежегодно в России большой футбольный праздник под условным названием «Все звёзды футбола» — RussiaFotballAllStars (Виталий Леонтьевич Мутко поможет правильно перевести на английский, если что).
Приглашать к нам самых известных игроков — действующих и ветеранов, самые крутые клубы со всего мира, легендарные сборные. А дальше всё зависит от фантазии организаторов: сборная звезд Европы против сборной звезд Южной Америки? Звезды ЧМ-1998 против звезд ЧЕ-2000? Сборная Германии образца 2014 года против сборной мира? Сборная Исландии против московского «Локомотива»?
У нас гарантированно будет и туристический поток, и работа для построенных к прошедшему чемпионату мира стадионов, и продвижение России в мире, и рост экспорта и розничного оборота — а значит, увеличение доходов бюджета.
Разумеется, организационные расходы должны взять на себя частные инвесторы, а не государство. Со стороны властей нужно будет только продолжить работу по упрощению въезда в Россию и по стимулированию въездного туризма», — написал Лебедев в своем блоге.
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