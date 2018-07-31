Лебедев предложил проводить в России фестиваль «Все звезды футбола»

«Предлагаю с 2019 года проводить ежегодно в России большой футбольный праздник под условным названием «Все звёзды футбола» — RussiaFotballAllStars ( Виталий Леонтьевич Мутко поможет правильно перевести на английский, если что).

Приглашать к нам самых известных игроков — действующих и ветеранов, самые крутые клубы со всего мира, легендарные сборные. А дальше всё зависит от фантазии организаторов: сборная звезд Европы против сборной звезд Южной Америки? Звезды ЧМ-1998 против звезд ЧЕ-2000? Сборная Германии образца 2014 года против сборной мира? Сборная Исландии против московского «Локомотива»?

У нас гарантированно будет и туристический поток, и работа для построенных к прошедшему чемпионату мира стадионов, и продвижение России в мире, и рост экспорта и розничного оборота — а значит, увеличение доходов бюджета.

Разумеется, организационные расходы должны взять на себя частные инвесторы, а не государство. Со стороны властей нужно будет только продолжить работу по упрощению въезда в Россию и по стимулированию въездного туризма», — написал Лебедев в своем блоге.